Выборы не за горами: Домбровский и Гиргенс объявили о создании новой партии

В партию войдут члены и сторонники объединения "Республика 2030", а также единомышленники Гиргенса, в том числе его брат депутат Каспар Гиргенс и депутат Эрик Пуценс.

По словам Домбровского, "Республика" будет прагматичной и профессиональной центристской партией, главной целью которой является повышение благосостояния каждого жителя Латвии и достижение уровня благосостояния развитых европейских стран в пределах одного поколения.

""Республика" не будет разделять жителей Латвии по разным признакам - это будет открытая политическая организация, объединяющая единомышленников, которые заботятся о своей стране и ее людях, берут на себя ответственность за сделанное и совершенствуют навыки", - сказал Домбровский. Для партии будет важно обеспечить людям возможности для роста, личную и семейную материальную и физическую безопасность, чувство стабильности и уверенности в будущем.

Партия намерена способствовать развитию Латвии и благосостоянию населения, реализуя ясную и целенаправленную экономическую стратегию, укреплять внутреннюю безопасность страны, разрабатывать предложения, нацеленный на на рост экономики, верховенство закона, внутреннюю и внешнюю безопасность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Мы не занимаемся пустым популизмом, наше видение развития предусматривает возможность зарабатывать больше как для населения, так и для государства, чтобы во всех сферах мы как государство и общество могли позволить себе больше", - сказал Домбровский. Он уверен, что Латвии нужна сильная центристская партия с ясным политическим курсом, и, по его мнению, будущая партия будет такой. Домбровский также доволен решением Сандиса Гиргенса совместно создать партию.

Партия планирует участвовать в предстоящих следующей осенью выборах в Сейм.

Партия будет учреждена 28 августа удаленно в соответствии с эпидемиологическими ограничениями.