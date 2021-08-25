Российская армия за полторы недели потеряла четыре самолета

МиГ-29 сгорел на полигоне в Астраханской области во время запланированных ремонтных работ. Самолет выгорел полностью, но люди не пострадали, сообщает "База.
18 августа в Астраханской области во время полета разбился еще один МиГ-29 российской армии. Пилот погиб.
17 августа во время испытательного полета в Подмосковье упал военный транспортный самолет Ил-112В. Три находившихся в самолете человека погибли.
Разбившийся самолет был испытательной моделью - его планировали запустить в серию в 2023 году.
В свою очередь в Турции разбился российский самолет Бе-200, принимавший участие в тушении лесных пожаров. В этом самолете находились семь человек, в том числе пять граждан России. Все они погибли.