Ср, 25.08.2021
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Хабиб Нурмагомедов

Российская армия за полторы недели потеряла четыре самолета

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В начале этой недели во время ремонтных работ сгорел самолет Миг-29 ВВС РФ - он стал уже четвертым самолетом, который структуры Министерства обороны России потеряли за последние полторы недели.

МиГ-29 сгорел на полигоне в Астраханской области во время запланированных ремонтных работ. Самолет выгорел полностью, но люди не пострадали, сообщает "База.

18 августа в Астраханской области во время полета разбился еще один МиГ-29 российской армии. Пилот погиб.

17 августа во время испытательного полета в Подмосковье упал военный транспортный самолет Ил-112В. Три находившихся в самолете человека погибли.

Разбившийся самолет был испытательной моделью - его планировали запустить в серию в 2023 году.

В свою очередь в Турции разбился российский самолет Бе-200, принимавший участие в тушении лесных пожаров. В этом самолете находились семь человек, в том числе пять граждан России. Все они погибли.


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