В акции протеста в поддержку добровольной вакцинации приняли участие примерно 200 человек

Акция протеста организована представителями создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

На мероприятии выступили Шлесерс, депутат Сейма Юлия Степаненко, а также бывший депутат Линда Лиепиня.

На мероприятии исполняются латышские традиционные песни.

Видео: Очевидец на акции протеста (на латышском языке)

В Рижской думе сообщили, что планируемая акция протеста будущей партии Шлесерса официально не была заявлена.

Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). На ней собрались несколько тысяч участников.

Галерея: Акция протеста "Против обязательной вакцинации".

На этой неделе также прошла акция, в ходе которой люди брались за руки, но точное количество участников неизвестно.

Галерея: Антиваксеры дискредитируют символ Балтийского пути