Ср, 25.08.2021
Как поросенка поймать и вакцинировать из разговоров об "обязательной вакцинации" на заседании CVK
из разговоров об "обязательной вакцинации" на заседании CVK

В акции протеста в поддержку добровольной вакцинации приняли участие примерно 200 человек

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня вечером, 25 августа, около 200 человек собрались на Домской площади в знак протеста в поддержку добровольной вакцинации, отмечает агентство LETA.

Акция протеста организована представителями создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

На мероприятии выступили Шлесерс, депутат Сейма Юлия Степаненко, а также бывший депутат Линда Лиепиня.

На мероприятии исполняются латышские традиционные песни.

Видео: Очевидец на акции протеста (на латышском языке)

В Рижской думе сообщили, что планируемая акция протеста будущей партии Шлесерса официально не была заявлена.

Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). На ней собрались несколько тысяч участников.

Галерея: Акция протеста "Против обязательной вакцинации".

На этой неделе также прошла акция, в ходе которой люди брались за руки, но точное количество участников неизвестно.

Галерея: Антиваксеры дискредитируют символ Балтийского пути

Организаторы пытались назвать это мероприятие "Балтийским путем", но использование такого сравнения вызвало резкую критику со стороны некоторых лидеров мнений, а также пользователей социальной сети Twitter.


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