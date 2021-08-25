В акции протеста в поддержку добровольной вакцинации приняли участие примерно 200 человек
Сегодня вечером, 25 августа, около 200 человек собрались на Домской площади в знак протеста в поддержку добровольной вакцинации, отмечает агентство LETA.
Сегодня вечером, 25 августа, около 200 человек собрались на Домской площади в знак протеста в поддержку добровольной вакцинации, отмечает агентство LETA.
Акция протеста организована представителями создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".
На мероприятии выступили Шлесерс, депутат Сейма Юлия Степаненко, а также бывший депутат Линда Лиепиня.
На мероприятии исполняются латышские традиционные песни.
Видео: Очевидец на акции протеста (на латышском языке)
Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). На ней собрались несколько тысяч участников.
Галерея: Акция протеста "Против обязательной вакцинации".
На этой неделе также прошла акция, в ходе которой люди брались за руки, но точное количество участников неизвестно.
Галерея: Антиваксеры дискредитируют символ Балтийского пути
Организаторы пытались назвать это мероприятие "Балтийским путем", но использование такого сравнения вызвало резкую критику со стороны некоторых лидеров мнений, а также пользователей социальной сети Twitter.