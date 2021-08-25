Ср, 25.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог
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ECT принял временное урегулирование по делам нелегальных иммигрантов на белорусской границе против Латвии и Польши

Граница Латвии и Белоруссии в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Европейский суд по правам человека (ECT) в среду принял временное урегулирование по жалобам против Латвии и Польши двух групп иммигрантов, которые пытались нелегально въехать в Европейский союз из Беларуси.

Урегулирование будет действовать в течение трех недель до 15 сентября включительно.

Суд обязал власти Польши и Латвии обеспечить всех заявителей едой, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным кровом, несмотря на любые обязательства, которые согласно международному праву должна взять на себя Белоруссия.

В то же время суд подчеркнул, что это решение не означает, что Польша и Латвия должны допускать заявителей на свою территорию.

Суд также заявил, что государства имеют право контролировать свои границы, пребывание иностранцев на их территории и их высылку в соответствии с общепринятым международным правом и своими обязательствами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Истцами в деле против Польши являются 32 гражданина Афганистана, а иск против Латвии подан 41 гражданином Ирака курдского происхождения, застрявшими на границе между Польшей и Белоруссией и Латвией и Белоруссией соответственно.

Уже сообщалось, что с 10 августа предотвращены попытки 544 человек незаконно пересечь государственную границу.


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