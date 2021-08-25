"Талибан" советует женщинам оставаться дома

"Талибан" заявил на пресс-конференции во вторник, 24 августа, что женщинам не стоит выходить на работу из соображений собственной безопасности.

Эти заявления представителей "Талибана" ставят под сомнение предыдущие заявления группы о том, что теперь, когда талибы вернулся к власти в Афганистане, "Талибан" будет более терпимым к женщинам, чем это было во время предыдущего правления "Талибана".

Однако движение "Талибан" подчеркивает, что рекомендация женщинам оставаться дома носит временный характер, с целью обезопасить себя, так как боевики могут вести себя неуважительно по отношению к женщинам.

Предыдущий режим талибов во время своего правления с 1996 по 2001 год придерживался очень строгого толкования законов шариата и применял такие наказания, как побивание камнями, ампутация частей тела и публичные казни.