Ср, 25.08.2021
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Карина, пострадавшая при пожаре

"Талибан" советует женщинам оставаться дома

ФОТО: EPA/Scanpix

"Талибан", исламистское движение в Афганистане, посоветовал работающим женщинам оставаться дома, признавая, что боевики этой группировки не были обучены уважать женщин, сообщает американская телекомпания CNN.

"Талибан" заявил на пресс-конференции во вторник, 24 августа, что женщинам не стоит выходить на работу из соображений собственной безопасности.

Эти заявления представителей "Талибана" ставят под сомнение предыдущие заявления группы о том, что теперь, когда талибы вернулся к власти в Афганистане, "Талибан" будет более терпимым к женщинам, чем это было во время предыдущего правления "Талибана".

Однако движение "Талибан" подчеркивает, что рекомендация женщинам оставаться дома носит временный характер, с целью обезопасить себя, так как боевики могут вести себя неуважительно по отношению к женщинам.

Предыдущий режим талибов во время своего правления с 1996 по 2001 год придерживался очень строгого толкования законов шариата и применял такие наказания, как побивание камнями, ампутация частей тела и публичные казни.

Во время правления талибов в 1990-х женщины сидели дома, а также им запрещалось работать или получать образование.  В последние годы талибы пытались проявлять умеренность, но многие афганцы этому не верят.


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