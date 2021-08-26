Выяснилось, куда ушли исчезнувшие на границе мигранты

"Люди, которые находились на границе Беларуси, больше там не находятся. Комментировать их местонахождение на территории Беларуси - не в компетенции МВД", - отметили в министерстве.

Агентству LETA пока не удалось связаться с Государственной погранохраной, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения беженцев, а также узнать, сколько беженцев находятся у границы Латвии.

"За одну ночь пропали 83 человека. Все группы [мигрантов] пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, у границы никого нет", - своей тревогой в эфире "Кто вам платит?" поделился представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис.

Движение добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" собирало деньги и организовывало еду для тех групп беженцев, которые обосновались на границе Латвии и Беларуси. Ранее стало известно, что это 83 человека, среди которых есть и дети, в том числе - младше трех лет.

"Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп, и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Сейчас, по информации Погранохраны, там никого нет", - высказался по ситуации Грасманис.

По его словам, был push back (дословно это "отпор"): "Я понимаю, что каким-то образом сделали так, что большинство из них ушли в Беларусь".

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Представитель негосударственной организации признал, что в целом ему стыдно за позицию властей, которые, объявив режим чрезвычайной ситуации, лишили людей возможности подать прошение о предоставлении убежища: "Мне стыдно, что мы говорим только о гибридной войне и забываем о людях, которых используют в этой операции".

С этой позицией не согласился госсекретарь Министерства внутренних дел и руководитель Центра оперативного управления Димитрий Трофимов, подчеркнувший, что все это - организованная операция, развернувшаяся с согласия этих людей, знающих о том, что Латвия объявила режим ЧС и не принимает прошения о предоставлении убежища при пересечении определенных регионов. К тому же, по его словам, Латвия с самого начала обеспечивала людей на приграничной территории едой, напитками, показывая "чисто человеческое отношение". В тех случаях, когда была острая необходимость, Латвия оказывала и медицинскую помощь, принимая целые семьи, добавил Трофимов.