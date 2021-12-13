Маленькая девочка спросила у нее: "Так ты возьмешь меня к себе?"

Однажды, более 10 лет назад, Антонина Кравцун решила показать своим троим детям жизнь других ребят, которым повезло меньше. Она взяла их с собой на рождественский мини-праздник в детском доме для детей с особыми потребностями. Ее младшая дочь была "тронута до глубины души" - она не знала, что есть дети, у которых нет родителей, своего дома и порой даже здоровья. Так, походы в детский дом стали регулярными, а во время одного из них к Антонине подошла маленькая девочка и спросила у нее: "Так ты меня возьмешь к себе?".

На сегодня через семью Антонины прошли 28 детей. И она - первая героиня серии публикаций RUS TVNET "(Не)детские проблемы".

"(Не)детские проблемы" - это серия статей RUS TVNET, посвященная тем детям Латвии, которым повезло меньше других. У них нет заботливых родителей, дома, а порой и здоровья. Первая часть этого проекта посвящена приемным семьям - особой форме опеки, о которой в Латвии до сих пор еще мало говорят. Приемная семья - не конечный дом ребенка, оставшегося без попечения родителей, однако это более благоприятная во всех смыслах среда в сравнении с детдомом. В рамках этого проекта мы рассказываем о роли приемных семей глазами мам и детей, сопровождая информацию официальными данными и мнением экспертов.

ФОТО: Из личного архива Антонины Кравцун

Для детей, оставшихся без попечения родителей, семья Кравцун становится приемной на какое-то время. Такая форма опеки - это не то же самое, что полноценное усыновление, о котором говорят и пишут чаще. С юридической точки зрения, приемная семья - это своего рода работа, за которую государство даже платит. Но, в первую очередь, поговорив с Антониной, ты понимаешь, что это - работа сердца и заключается в том, чтобы детей любить.

Сейчас [беседа с Антониной состоялась в июле] в семье живет шестеро детей возрастом от 2 до 12 лет, все они приемные. Антонина говорит, что их воспитание - это ее личный вклад не только в благополучие малышей, но и в будущее общества:

"Кошечки - хорошо! Собачки - хорошо! Приюты - хорошо! А дети? А дети - это наше будущее, наше общество послезавтра", - убеждена она.

По мнению Антонины, многие не знают о возможностях опеки над детьми в Латвии. Некоторые отчаиваются, когда понимают, что у них нет возможности иметь своих детей. Одну такую историю ей рассказали: пара хотела детей и приложила максимум усилий, чтобы их иметь, но безрезультатно. Оба родителя отчаялись настолько, что один за другим наложили на себя руки.

"И мне всегда хотелось спросить - а где я была в этот момент? Я могла сказать тогда: "Послушайте, сегодня так много детей. Разного возраста, блондинов, брюнетов, с карими или голубыми глазами - ну сделайте кого-то счастливыми! И вы будете счастливы!".

Помимо детских домов, в Латвии есть три сценария для опеки над детьми, оставшимися без попечительства родителей.

1) Адопты (усыновители). Семьи, которые хотят усыновить, дать имя, фамилию, свое родство. В данном случае новые родители имеют все юридические права и получают единоразовую выплату при усыновлении. Остальная финансовая нагрузка ложится на семью.

2) Приемная семья. Это - временная альтернатива детскому дому. У такой семьи нет юридического права над детьми, это право, как и с детьми в детских домах, принадлежит Сиротскому суду. Для того, чтобы ребенка отвезти в больницу, к зубному врачу, заняться его образованием, нужна доверенность (pilnvara) и решение суда (lēmums). Эти семьи имеют небольшую регулярную материальную помощь со стороны государства,

но помощь эта меньше, чем деньги, выделяемые на ребенка в детском доме.

3) Опекуны. Это близкие родственники или, например, друзья биологической семьи, которые как-то принимали участие в жизни ребенка. Они берут над ним опекунство и имеют юридические права. Небольшая ежемесячная материальная помощь также выделяется государством до наступления совершеннолетия.

Латвия нацелилась максимально сократить количество детей в детдомах. Правда, чиновники слова "детдом" избегают, называя его "учреждением по уходу за детьми" (bērnu aprūpes iestāde). Когда в детдомах Латвии не останется ни одного ребенка? Нынешний министр благосостояния Гатис Эглитис недавно заявил, что "Латвии без детских домов" можно добиться через пять-семь лет. В тоже время Минблаг в своих документах с датами не заигрывает, вместо конкретных сроков поясняя, что Латвия "заботится о системе поддержки, направленной на то, чтобы сократить количество детей в учреждениях, а также о том, чтобы эти учреждения преобразовать в услугу, максимально приближенную к семейной среде", - на запрос RUS TVNET ответила старший эксперт Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Рита Паршова. Работает ли система? Согласно данным Минблага, из года в год количество детей в учреждениях продолжает сокращаться. 1 января этого года по сравнению с началом 2018 года, количество детей в учреждениях сократилось на 45%. Согласно оперативным данным, 1 октября этого года в учреждениях находились 506 сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, что на 11% меньше, чем в начале года. Из всех детей, оказавшихся без попечительства родителей (ārpusģimenes aprūpē), на начало этого года 90,5% жили в среде, приближенной к семейной. Источник: Минблаг ФОТО: Rus TVNET

"Работа" приемной семьи - какой заработок?

Программа "Приемная семья" (audžuģimene) появилась в Латвии более 20 лет назад. Антонина в этой программе уже 11 лет.

"Это все-таки работа, она оплачивается государством, пусть минимально", - говорит Антонина. По словам Антонины, сумма ежемесячной компенсации составляет 219 евро на всю семью в месяц - и она, конечно, неадекватна тому, что семья действительно тратит.

"3 евро в день! Мы уже говорили об этом [инспекторам, сиротскому суду и прессе] много раз, но фраза одна и та же - денег нет", - рассказывает приемная мама.

У мужа Антонины есть другая основная работа.

Кроме того, самоуправление перечисляет деньги на питание ребенка. В случае семьи Кравцун - это 326 евро в месяц от Рижской думы.

Дополнительно семья от Рижской думы получает еще 186 евро в год на каждого ребенка на покупку одежды.

"Много? Мало? Мало! Не хватает", - говорит Антонина.

Официальные данные Минблага 1) Финансовое вознаграждение за исполнение обязанностей приемной семьи (выплачивает VSAA): за одного ребенка - 171 евро в месяц;

за двоих детей - 222,30 евро в месяц;

за троих и более детей - 273,60 евро в месяц; Из этих денег (от 171 евро в месяц) делаются взносы на социальное страхование получателя вознаграждения (курирует VSAA): на страхование пенсии;

на страхование инвалидности;

на страхование от безработицы. 2) Пособие на питание (выплачивает самоуправление, суммы разные): за ребенка до 6 лет - не менее 215 евро в месяц;

за ребенка от 7 до 17 лет - не менее 258 евро в месяц. 3) Одноразовое пособие для приобретения одежды и мягкого инвентаря - сумму определяет каждое самоуправление отдельно, в том числе имеет право выдавать "вещами".

Воспитание - как проходит?

Если юридические и финансовые аспекты вынести за скобки, приемная семья похожа на любую другую: для детей это полноценный дом, где они живут 24/7.

Уходят дети из семьи в двух случаях: если их забирают биологические родители, восстановившие свои права на воспитание, и если их полноценно усыновила другая семья. Еще ребенок может вырасти и "выпуститься" из семьи в 18 лет - но в семье Антонины Кравцун пока таких случаев не было.

В отличие от детдома, в приемной семье ребенок получает внимание, любовь, ласку, заботу и порой даже строгость. Детей учат самостоятельности, заботе друг о друге, домашним вопросам.

"Все это присутствует в семье, когда вы уже согласились взять его. Потому что материнский инстинкт никто не отменял. Дети приходят - и вы также выливаете свою любовь на них, - рассказывает Антонина. - Это мои дети.

Если вы спросите, то я скажу - все мои дети".

Антонина и ее муж ФОТО: Из личного архива Антонины Кравцун

В то же время, мама четко говорит детям, что они приемные и считает, что врать и юлить нельзя ни в коем случае. Впрочем, их отношения от этого не становятся менее душевными:

"Некоторые удивляются, как дети приходя в нашу семью, сразу начинают называть меня "мама". Мужа не всегда сразу папой зовут, а меня сразу", - улыбается Антонина.

Младенцы остаются в семье на очень короткое время, а дети постарше, которых реже хотят усыновить, живут годами.

Как дети приходят и уходят в приемные семьи

Родители детей, попавших под опеку государства, в течение короткого времени, от года до двух, имеют право доказать, что они способны воспитать ребенка. Антонина рассказала, что в одном случае ребенок попал к ней после того, как его родители многократно дебоширили, и на них жаловались соседи.

"Когда пришла социальная служба, то в квартире было накурено, нетрезвые люди и ребенок находился в кроватке описанный, обкаканный в памперсе, голодный, грязный. Социальная служба посчитала, что это угроза ребенку и они изъяли его из семьи",

- рассказывает Антонина.

Но родители осознали, что потеряли. Они отказались от алкоголя, сделали ремонт в квартире и доказали, что способны воспитывать детей. Ребенок вернулся в семью.

Антонина подчеркивает, что в любом случае приемная семья обязана встречаться с биологическими родителями детей, чтобы поддерживать связь.

"Не все потеряно, как мы думаем - изъяли и все! Нет. Работает социальная служба, работники Сиротского суда, назначаются встречи, общаемся, разговариваем, что у них там, какая проблема. Потому что

родственная связь - это очень большая нитка",

- признает приемная мама.

Но есть и дети, родители которых (а даже бабушки и дедушки) не проявили желания узнать, как у них дела. Тогда примерно через 8-9 месяцев работники социальной службы понимают, что нет смысла держать их в детском доме и начинается сбор пакета документов на усыновление. Когда документы собраны - информация о них поступает в базу данных Министерства благосостояния и становится доступной желающим таких детей усыновить. Но пока процесс идет - они временно могут попасть в приемную семью.

Количество детей в приемных семьях постоянно меняется. На 1 января этого года в 624 приемных семьях проживали 1377 детей, что на 17% больше, чем в начале 2018 года. Число приемных семей из года в год продолжает увеличиваться. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020 Количество приемных семей в Латвии 575 636 712 752 Источник: Минблаг На январь 2021 года 128 приемных семей не приняли ни одного ребенка.

Не секрет, что самая большая очередь на усыновление грудничков. В свою очередь, детей старше 9 лет берут на усыновление намного реже.

Когда появляется возможность полноценного усыновления для относительно взрослых детей, примерно от 7 лет, их всегда спрашивают, хотели бы они уйти именно в эту семью. В других случаях ребенок может прожить в приемной семье до 18 лет - и по закону опека о нем снова ложится на государство, как и в случае с детьми из детдома.

Семья, имеющая статус приемной, может принять не более 6 детей, но есть исключения: когда приходят братья и сестры. "У меня было 8 детей в одно время. Семья уже состояла из 5 детей, потом троих добавили, потому что это братья", - говорит Антонина.

На момент подготовки статьи двое детей из этих восьми ожидали усыновления. По закону это означает, что они должны вернуться в детдом и ждать там. В итоге, днем они проводят время с семьей Кравцун, а вечером возвращаются в государственное учреждение.

* Дети дождались свою новую семью, они счастливы и поддерживают связь с Антониной и сейчас.

Расставание с ребенком - как происходит?

ФОТО: Из личного архива Антонины Кравцун

По словам Антонины, самое страшное для молодой приемной семьи - это отпустить ребенка. У этих семей есть право первого выбора, как только ребенок становится доступным к усыновлению. Но не каждая семья пользуется этим правом.

Были ли случаи, когда Антонина не смогла отдать ребенка? "Нет. Я подготавливаю себя в первую очередь. Когда инспектор говорит, что нашли семью (обычно за две недели), тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет.

Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то как он растет в семье",

- рассказывает она.

"Вот у меня мальчик ушел от нас в одну семью. "Он будет по вам скучать", а я говорю - это первые дни. Там видно, что родители очень долго хотели детей. Смотрю, сейчас даже на маму стал похож. Но это приятно", - рассказывает она.

Что важно в профессии приемной мамы

Антонина говорит, что самое главное для приемных родителей - это не раздражаться и не становиться в позицию жертвы.

"Не нравится - не делай! Никто меня не заставлял брать шестерых", - говорит она и вспоминает ту девочку, которая просила забрать ее из детдома. Она сразу поняла, что хотела помочь больше, чем одному ребенку. "Знаете, как вошел - и уже по пояс в этом", - с улыбкой говорит Антонина.

Приемная мама также не скрывает, что порой может быть тяжело, что быть мамой - тяжкий труд, к которому нужно быть готовым -

"каждый день памперсы менять, выслушивать "мама, мама, мама".

Общество "Латвия без сирот"

Антонина вместе с супругом в 2013 году образовала открытое общество "Латвия без сирот" (Latvija bez bāreņiem)*. Они хотят сократить количество детей-сирот, популяризировать приемные семьи, а также поддерживать приемных родителей в их нелегкой роли.

*Адрес общества: Rūsēs iela 7-32; контактный номер: 27706085

"Вы котиков и собачек подбираете с улицы, давайте подберем детей! На сегодняшний день статистика 7 000 детей [сирот] - и это страшно [Согласно данным Минблага, на конец 2020 года в Латвии было 6 004 сирот - Прим. ред.]. Это армия, которая вываливает на нашу улицу и потом мы удивляемся преступности", - говорит она.

Роль общества также продвигать ответственное воспитание приемных детей, чтобы избегать ситуаций, когда детей просто возвращают назад в детдом.

В Минблаге признают, что процесс усыновления не всегда заканчивается успешно, бывают случаи, когда в период до усыновления отношения между родителями и детьми не складываются или же у ребенка не складываются родственные отношения с другими детьми в семье - в таких случаях процесс усыновления прекращается, и ребенок возвращается либо в приемную семью, либо в детдом. Когда ребенок готов и привлеченные специалисты признают, что поиск усыновителей для ребенка можно возобновлять, процесс запускается заново. Отдельной статистики по случаям "возврата" в Минблаге не ведут.

Антонина рассказала историю удочерения ребенка в 4 года, которого вернули назад в детдом через полгода как бракованный товар. Мама жаловалась, что, сколько бы она ни вкладывала в девочку, та якобы "не достигает ее уровня". Чтобы такого не случалось, общество Антонины работает с потенциальными родителями, чтобы те понимали реальную картину и принимали решения взвешенно и ответственно.

Еще один пример - гостевые семьи, которые берут детей на выходные. Она говорит, что такая программа травматична для детей и дает им искаженное впечатление о жизни и призывает родителей думать о других формах опеки.

"Ну неплохо, но не то. Но хотя бы так... Ты сегодня пришел, а завтра уехал в отпуск. А ребенок же ждет. Он ждет тебя! Тетя приедет, мы пойдем в зоопарк. Вы даете самое лучшее. Вы даете праздник, а праздника хочется каждый день! Дети думают, что вы живете в таком празднике каждый день. Каждый день кафе, McDonald’s, кино", - говорит Антонина.

Как оформить опеку

Чтобы оформить опеку над ребенком, необходимо пройти обучение и собрать пакет документов. Занимает это от нескольких месяцев до года, но в некоторых случаях уже на этапе обучения приемной семье могут предложить ребенка.

Межэтнические усыновления - вообще не проблема, говорит Антонина, как и отказы от предложенного ребенка. Антонина подчеркивает, что у потенциальных родителей не должно быть жалости, а должно быть ощущение "своего" ребенка - и тогда процесс адаптации в приемной или новой семье проходит проще и успешнее.