Маленькая девочка спросила у нее: "Так ты возьмешь меня к себе?"
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Однажды, более 10 лет назад, Антонина Кравцун решила показать своим троим детям жизнь других ребят, которым повезло меньше. Она взяла их с собой на рождественский мини-праздник в детском доме для детей с особыми потребностями. Ее младшая дочь была "тронута до глубины души" - она не знала, что есть дети, у которых нет родителей, своего дома и порой даже здоровья. Так, походы в детский дом стали регулярными, а во время одного из них к Антонине подошла маленькая девочка и спросила у нее: "Так ты меня возьмешь к себе?".
На сегодня через семью Антонины прошли 28 детей. И она - первая героиня серии публикаций RUS TVNET "(Не)детские проблемы".
"(Не)детские проблемы" - это серия статей RUS TVNET, посвященная тем детям Латвии, которым повезло меньше других. У них нет заботливых родителей, дома, а порой и здоровья.
Первая часть этого проекта посвящена приемным семьям - особой форме опеки, о которой в Латвии до сих пор еще мало говорят. Приемная семья - не конечный дом ребенка, оставшегося без попечения родителей, однако это более благоприятная во всех смыслах среда в сравнении с детдомом.
В рамках этого проекта мы рассказываем о роли приемных семей глазами мам и детей, сопровождая информацию официальными данными и мнением экспертов.
Для детей, оставшихся без попечения родителей, семья Кравцун становится приемной на какое-то время. Такая форма опеки - это не то же самое, что полноценное усыновление, о котором говорят и пишут чаще. С юридической точки зрения, приемная семья - это своего рода работа, за которую государство даже платит. Но, в первую очередь, поговорив с Антониной, ты понимаешь, что это - работа сердца и заключается в том, чтобы детей любить.
Сейчас [беседа с Антониной состоялась в июле] в семье живет шестеро детей возрастом от 2 до 12 лет, все они приемные. Антонина говорит, что их воспитание - это ее личный вклад не только в благополучие малышей, но и в будущее общества:
По мнению Антонины, многие не знают о возможностях опеки над детьми в Латвии. Некоторые отчаиваются, когда понимают, что у них нет возможности иметь своих детей. Одну такую историю ей рассказали: пара хотела детей и приложила максимум усилий, чтобы их иметь, но безрезультатно. Оба родителя отчаялись настолько, что один за другим наложили на себя руки.
"И мне всегда хотелось спросить - а где я была в этот момент? Я могла сказать тогда: "Послушайте, сегодня так много детей. Разного возраста, блондинов, брюнетов, с карими или голубыми глазами - ну сделайте кого-то счастливыми! И вы будете счастливы!".
Помимо детских домов, в Латвии есть три сценария для опеки над детьми, оставшимися без попечительства родителей.
1) Адопты (усыновители). Семьи, которые хотят усыновить, дать имя, фамилию, свое родство. В данном случае новые родители имеют все юридические права и получают единоразовую выплату при усыновлении. Остальная финансовая нагрузка ложится на семью.
2) Приемная семья. Это - временная альтернатива детскому дому. У такой семьи нет юридического права над детьми, это право, как и с детьми в детских домах, принадлежит Сиротскому суду. Для того, чтобы ребенка отвезти в больницу, к зубному врачу, заняться его образованием, нужна доверенность (pilnvara) и решение суда (lēmums). Эти семьи имеют небольшую регулярную материальную помощь со стороны государства,
3) Опекуны. Это близкие родственники или, например, друзья биологической семьи, которые как-то принимали участие в жизни ребенка. Они берут над ним опекунство и имеют юридические права. Небольшая ежемесячная материальная помощь также выделяется государством до наступления совершеннолетия.
Латвия нацелилась максимально сократить количество детей в детдомах. Правда, чиновники слова "детдом" избегают, называя его "учреждением по уходу за детьми" (bērnu aprūpes iestāde).
Когда в детдомах Латвии не останется ни одного ребенка? Нынешний министр благосостояния Гатис Эглитис недавно заявил, что "Латвии без детских домов" можно добиться через пять-семь лет. В тоже время Минблаг в своих документах с датами не заигрывает, вместо конкретных сроков поясняя, что Латвия "заботится о системе поддержки, направленной на то, чтобы сократить количество детей в учреждениях, а также о том, чтобы эти учреждения преобразовать в услугу, максимально приближенную к семейной среде", - на запрос RUS TVNET ответила старший эксперт Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Рита Паршова.
Работает ли система? Согласно данным Минблага, из года в год количество детей в учреждениях продолжает сокращаться.
1 января этого года по сравнению с началом 2018 года, количество детей в учреждениях сократилось на 45%. Согласно оперативным данным, 1 октября этого года в учреждениях находились 506 сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, что на 11% меньше, чем в начале года.
Из всех детей, оказавшихся без попечительства родителей (ārpusģimenes aprūpē), на начало этого года 90,5% жили в среде, приближенной к семейной.
"Работа" приемной семьи - какой заработок?
Программа "Приемная семья" (audžuģimene) появилась в Латвии более 20 лет назад. Антонина в этой программе уже 11 лет.
"Это все-таки работа, она оплачивается государством, пусть минимально", - говорит Антонина. По словам Антонины, сумма ежемесячной компенсации составляет 219 евро на всю семью в месяц - и она, конечно, неадекватна тому, что семья действительно тратит.
У мужа Антонины есть другая основная работа.
Кроме того, самоуправление перечисляет деньги на питание ребенка. В случае семьи Кравцун - это 326 евро в месяц от Рижской думы.
Дополнительно семья от Рижской думы получает еще 186 евро в год на каждого ребенка на покупку одежды.
Официальные данные Минблага
1) Финансовое вознаграждение за исполнение обязанностей приемной семьи (выплачивает VSAA):
- за одного ребенка - 171 евро в месяц;
- за двоих детей - 222,30 евро в месяц;
- за троих и более детей - 273,60 евро в месяц;
Из этих денег (от 171 евро в месяц) делаются взносы на социальное страхование получателя вознаграждения (курирует VSAA):
- на страхование пенсии;
- на страхование инвалидности;
- на страхование от безработицы.
2) Пособие на питание (выплачивает самоуправление, суммы разные):
- за ребенка до 6 лет - не менее 215 евро в месяц;
- за ребенка от 7 до 17 лет - не менее 258 евро в месяц.
3) Одноразовое пособие для приобретения одежды и мягкого инвентаря - сумму определяет каждое самоуправление отдельно, в том числе имеет право выдавать "вещами".
Воспитание - как проходит?
Если юридические и финансовые аспекты вынести за скобки, приемная семья похожа на любую другую: для детей это полноценный дом, где они живут 24/7.
Уходят дети из семьи в двух случаях: если их забирают биологические родители, восстановившие свои права на воспитание, и если их полноценно усыновила другая семья. Еще ребенок может вырасти и "выпуститься" из семьи в 18 лет - но в семье Антонины Кравцун пока таких случаев не было.
"Все это присутствует в семье, когда вы уже согласились взять его. Потому что материнский инстинкт никто не отменял. Дети приходят - и вы также выливаете свою любовь на них, - рассказывает Антонина. - Это мои дети.
В то же время, мама четко говорит детям, что они приемные и считает, что врать и юлить нельзя ни в коем случае. Впрочем, их отношения от этого не становятся менее душевными:
"Некоторые удивляются, как дети приходя в нашу семью, сразу начинают называть меня "мама". Мужа не всегда сразу папой зовут, а меня сразу", - улыбается Антонина.
Младенцы остаются в семье на очень короткое время, а дети постарше, которых реже хотят усыновить, живут годами.
Как дети приходят и уходят в приемные семьи
Родители детей, попавших под опеку государства, в течение короткого времени, от года до двух, имеют право доказать, что они способны воспитать ребенка. Антонина рассказала, что в одном случае ребенок попал к ней после того, как его родители многократно дебоширили, и на них жаловались соседи.
- рассказывает Антонина.
Но родители осознали, что потеряли. Они отказались от алкоголя, сделали ремонт в квартире и доказали, что способны воспитывать детей. Ребенок вернулся в семью.
Антонина подчеркивает, что в любом случае приемная семья обязана встречаться с биологическими родителями детей, чтобы поддерживать связь.
"Не все потеряно, как мы думаем - изъяли и все! Нет. Работает социальная служба, работники Сиротского суда, назначаются встречи, общаемся, разговариваем, что у них там, какая проблема. Потому что
- признает приемная мама.
Но есть и дети, родители которых (а даже бабушки и дедушки) не проявили желания узнать, как у них дела. Тогда примерно через 8-9 месяцев работники социальной службы понимают, что нет смысла держать их в детском доме и начинается сбор пакета документов на усыновление. Когда документы собраны - информация о них поступает в базу данных Министерства благосостояния и становится доступной желающим таких детей усыновить. Но пока процесс идет - они временно могут попасть в приемную семью.
Количество детей в приемных семьях постоянно меняется. На 1 января этого года в 624 приемных семьях проживали 1377 детей, что на 17% больше, чем в начале 2018 года.
Число приемных семей из года в год продолжает увеличиваться.
|31.12.2017.
|31.12.2018.
|31.12.2019.
|31.12.2020
|Количество приемных семей в Латвии
|575
|636
|712
|752
Источник: Минблаг
На январь 2021 года 128 приемных семей не приняли ни одного ребенка.
Не секрет, что самая большая очередь на усыновление грудничков. В свою очередь, детей старше 9 лет берут на усыновление намного реже.
Когда появляется возможность полноценного усыновления для относительно взрослых детей, примерно от 7 лет, их всегда спрашивают, хотели бы они уйти именно в эту семью. В других случаях ребенок может прожить в приемной семье до 18 лет - и по закону опека о нем снова ложится на государство, как и в случае с детьми из детдома.
Семья, имеющая статус приемной, может принять не более 6 детей, но есть исключения: когда приходят братья и сестры. "У меня было 8 детей в одно время. Семья уже состояла из 5 детей, потом троих добавили, потому что это братья", - говорит Антонина.
На момент подготовки статьи двое детей из этих восьми ожидали усыновления. По закону это означает, что они должны вернуться в детдом и ждать там. В итоге, днем они проводят время с семьей Кравцун, а вечером возвращаются в государственное учреждение.
* Дети дождались свою новую семью, они счастливы и поддерживают связь с Антониной и сейчас.
Расставание с ребенком - как происходит?
По словам Антонины, самое страшное для молодой приемной семьи - это отпустить ребенка. У этих семей есть право первого выбора, как только ребенок становится доступным к усыновлению. Но не каждая семья пользуется этим правом.
Были ли случаи, когда Антонина не смогла отдать ребенка? "Нет. Я подготавливаю себя в первую очередь. Когда инспектор говорит, что нашли семью (обычно за две недели), тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет.
- рассказывает она.
"Вот у меня мальчик ушел от нас в одну семью. "Он будет по вам скучать", а я говорю - это первые дни. Там видно, что родители очень долго хотели детей. Смотрю, сейчас даже на маму стал похож. Но это приятно", - рассказывает она.
Что важно в профессии приемной мамы
Антонина говорит, что самое главное для приемных родителей - это не раздражаться и не становиться в позицию жертвы.
"Не нравится - не делай! Никто меня не заставлял брать шестерых", - говорит она и вспоминает ту девочку, которая просила забрать ее из детдома. Она сразу поняла, что хотела помочь больше, чем одному ребенку. "Знаете, как вошел - и уже по пояс в этом", - с улыбкой говорит Антонина.
Приемная мама также не скрывает, что порой может быть тяжело, что быть мамой - тяжкий труд, к которому нужно быть готовым -
Общество "Латвия без сирот"
Антонина вместе с супругом в 2013 году образовала открытое общество "Латвия без сирот" (Latvija bez bāreņiem)*. Они хотят сократить количество детей-сирот, популяризировать приемные семьи, а также поддерживать приемных родителей в их нелегкой роли.
*Адрес общества: Rūsēs iela 7-32; контактный номер: 27706085
"Вы котиков и собачек подбираете с улицы, давайте подберем детей! На сегодняшний день статистика 7 000 детей [сирот] - и это страшно [Согласно данным Минблага, на конец 2020 года в Латвии было 6 004 сирот - Прим. ред.]. Это армия, которая вываливает на нашу улицу и потом мы удивляемся преступности", - говорит она.
Роль общества также продвигать ответственное воспитание приемных детей, чтобы избегать ситуаций, когда детей просто возвращают назад в детдом.
В Минблаге признают, что процесс усыновления не всегда заканчивается успешно, бывают случаи, когда в период до усыновления отношения между родителями и детьми не складываются или же у ребенка не складываются родственные отношения с другими детьми в семье - в таких случаях процесс усыновления прекращается, и ребенок возвращается либо в приемную семью, либо в детдом. Когда ребенок готов и привлеченные специалисты признают, что поиск усыновителей для ребенка можно возобновлять, процесс запускается заново.
Отдельной статистики по случаям "возврата" в Минблаге не ведут.
Антонина рассказала историю удочерения ребенка в 4 года, которого вернули назад в детдом через полгода как бракованный товар. Мама жаловалась, что, сколько бы она ни вкладывала в девочку, та якобы "не достигает ее уровня". Чтобы такого не случалось, общество Антонины работает с потенциальными родителями, чтобы те понимали реальную картину и принимали решения взвешенно и ответственно.
Еще один пример - гостевые семьи, которые берут детей на выходные. Она говорит, что такая программа травматична для детей и дает им искаженное впечатление о жизни и призывает родителей думать о других формах опеки.
"Ну неплохо, но не то. Но хотя бы так... Ты сегодня пришел, а завтра уехал в отпуск. А ребенок же ждет. Он ждет тебя! Тетя приедет, мы пойдем в зоопарк. Вы даете самое лучшее. Вы даете праздник, а праздника хочется каждый день! Дети думают, что вы живете в таком празднике каждый день. Каждый день кафе, McDonald’s, кино", - говорит Антонина.
- Как оформить опеку
Чтобы оформить опеку над ребенком, необходимо пройти обучение и собрать пакет документов. Занимает это от нескольких месяцев до года, но в некоторых случаях уже на этапе обучения приемной семье могут предложить ребенка.
Межэтнические усыновления - вообще не проблема, говорит Антонина, как и отказы от предложенного ребенка. Антонина подчеркивает, что у потенциальных родителей не должно быть жалости, а должно быть ощущение "своего" ребенка - и тогда процесс адаптации в приемной или новой семье проходит проще и успешнее.
"Все дети помнят свою семью. Они знают, кто ты для них. И это неплохо. Даже тем, которые уезжают в Америку, я всегда говорю, что можете вернуться в Латвию ко мне. Всегда. Я всегда с вами поговорю, всегда поддержу. Но вы должны встретиться, укрепиться там, потому что семья берет вас навсегда и назовет вас своим именем. Но не было такого, чтобы кто-то возвращался", - говорит Антонина.