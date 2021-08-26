Компании из "Строительного картеля" выиграли еще несколько публичных закупок

Совет по конкуренции оштрафовал десять компаний, участвующих в строительном картеле - SIA Skonto būve, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Velve, SIA Arčers, SIA Rere būve, SIA Re & Re, SIA RBSSKALS būvvadība, SIA Abora, АS LNK Industries и SIA Merks - на общую сумму в 16,653 миллиона евро. Когда решение вступило в силу, компаниям сроком на один год также запретили участвовать в публичных закупках. Однако большинство оштрафованных предприятий заявили, что будут обжаловать решение, а значит, запрет пока не вступит в силу.

Компания Lursoft пришла к выводу, что самой крупной закупкой, выигранной в этом году компанией из "Строительного картеля", является тендер на строительство железнодорожного вокзала в аэропорту "Рига", а также сопутствующей инфраструктуры и путепроводов в рамках проекта Rail Baltica. Конкурс ценой в 236,96 миллиона евро, выиграли три компании, в числе которых - LNK Industries.

Компания Re & Re в этом году выиграла больше всего закупок - четыре конкурса. Данные Lursoft показывают, что во всех закупках, в которых Re & Re победила в этом году, она выиграла вместе с SIA Rere meistari или Rere būve. Самым дорогим стал тендер Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) на перестройку здания на улице Гиппократа, 2 в аптечное логистическое здание, а также создание наземного перехода между стационарами. Контрактная цена тендера составляет 4,98 миллиона евро. Также Re & Re с Rere meistari выиграли тендер Рижской Восточной клинической университетской больницы на повышение энергоэффективности стационара Biķernieki - там планируемая цена договора составляет 2,18 миллиона евро.

Представители Lursoft отмечают, что участвовавшие в картеле предприятия выиграли в этом году две закупки у Юрмальской гордумы, а также в закупках, объявленных Лиепайской, Елгавской, Смилтенской и Стопиньской думами.

Исключениями для выигравших тендеров являются компании Skonto būve и Latvijas energoceltnieks - они, по данным Lursoft, в этом году не выиграли ни одной закупки.

Как сообщалось ранее, Совет по конкуренции заявил, что участники картеля участвовали по крайней мере в 70 закупках

на общую сумму в 686 989 991 евро.

Крупнейшими были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, концертного зала "Латвия" и Вентспилсской музыкальной средней школы, дворца культуры Ziemeļblāzma, Латвийского национального художественного музея. В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству ТЦ Akropole, ТЦ Alfa и логистического комплекса Rimi.

Десять из входивших в картель компаний Совет оштрафовал на общую сумму в 16 652 927,4 евро.