Как живе Беларусь? ⟩ Миллиард долларов от МВФ в подарок и кузница патриотов в школах

Однако отметим, что нелегалы, застрявшие на нейтральной полосе, оказались весьма грамотными в вопросах качания своих прав. И умудрились подать иски в Европейский суд по правам человека против Польши и Латвии. И в среду было принято решение о временном регулировании, действующее до 15 сентября: Польшу и Латвию обязали обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью и, по возможности, временным приютом. При этом, подчеркивает ЕСПЧ, это не означает, что Польша и Латвия должны пустить людей на свою территорию. К слову, на днях масштабная группа из 83 человек обитающая между Беларусью и Латвией, исчезла из поля зрения. Пишут, что их все-таки приняла Беларусь . С белорусской стороны пока что сообщений на эту тему не поступало.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валерий Карбалевич ФОТО: Из личного архива

политолог Валерий Карбалевич

О помиловании политзаключенных

Освобождение по помилованию происходит одновременно с продолжением достаточно масштабных репрессий: каждый день задержания, суды, приговоры… То есть мы не можем говорить о либерализации. Скорее это попытки игры в гибкость. Потому что до сих пор режим был однозначно жестким, ригидным, не способным на какие-то гибкие реакции и адаптацию к внешним условиям, он бил всех подряд, не разбирая кто прав, кто виноват. Теперь чуть-чуть начинают осматриваться и рассуждать – может быть надо что-то еще делать?

Это попытка игры в гибкость обусловлена двумя факторами. Первый – реальный протест исчез и вряд ли возникнет в ближайшее время. Второй – это западные санкции. Они пока толком еще не вступили в действие, реально начнут действовать где-то после нового года. Но уже принесли достаточно неприятностей. Например, стоило только американцам внести Абсолютбанк в черный список, как он прекратил многие операции. Это такое предупреждение: если в этот список будут внесены системообразующие банки, то это может парализовать финансовую систему Беларуси. Поэтому власти пытаются быть гибкими – тем более накануне решения МВФ о выделении денег. Потому что список предприятий и фирм, в отношении которых могут американцы ввести санкции, открытый. И указом президента предоставлена возможность министру финансов США, госсекретарю США вносить туда те или иные предприятия. И это открывает окно возможностей для какого-то торга. Возможно, Лукашенко объяснили эту ситуацию, и он сейчас пытается продемонстрировать какую-то гибкость.

О транше МВФ

Это субсидия, которую МВФ предоставляет всем странам-участницам. Ситуация немного странная. Хотя некоторые говорят, что это технический вопрос и все происходит автоматом, но это не так: потому что Афганистан, Мьянма и Венесуэла поддержку не получили, а Беларуси дали. Это политическое решение. И США, и страны ЕС имели формальную юридическую возможность заблокировать – у них блокирующий пакет. Но они этого не сделали и возникает вопрос почему. С одной стороны вводят санкции, с другой – дают такой подарок. Мне сложно объяснить эту линию поведения западных стран.

О миграционном кризисе

Сама идея насолить соседям основывалась на том, что страны ЕС руководствуются принципами прав человека: если мигрант попал на территорию, с ним что-то делают, предоставляют убежище, строят лагеря и это создает проблемы для страны. Но соседние страны стали возвращать беженцев обратно. И это поставило в неприятное положение белорусские власти. Беженцы застряли между двумя странами. Плюс были приняты дипломатические усилия, чтобы остановить этот поток. И это дало эффект. Но боюсь, что сейчас афганские беженцы могут появиться. Все это может ударить и по Беларуси. Возникает вопрос, что делать с этими людьми, которые сейчас оказались на границе или на белорусской территории? Хотя Лукашенко и дал команду ни в коем случае никого не пропускать обратно, но одно дело дать приказ, другое дело – выполнить. Граница огромная. Даже если привлечь армию, все лазейки прикрыть невозможно. Так что этот проект не дал того эффекта, на который рассчитывал Лукашенко.

Во всяком случае сейчас он доставляет неприятности не только соседним странам, но и самой Беларуси.

Поток приостановился – самолеты из Ирака больше не привозят людей, но те, кто уже прилетел, они застряли – кто-то на территории Беларуси, кто-то у соседей, а часть просто на границе, так что проблема не решена.

Об индивидуальных предприятиях

Сейчас власти озабочены поступлением денег в бюджет. В Беларуси сейчас большой дефицит бюджета в связи со всеми экономическими проблемами, и правительство ищет возможности его пополнить. И тут вспомнили, что индивидуальные предприниматели имели неплохие льготные налоговые условия. И сейчас их хотят немного прижать и заставить платить больше денег в казну, поменяв налоговые схемы.

Тут чисто фискальные вопросы, ничего политического за этим не стоит. Как раз на прошлой неделе Лукашенко вдруг начал говорить, что он гарантирует безопасность бизнеса, что ни один волос не должен упасть с головы бизнесменов, если они гарантируют лояльность и не лезут в политику. То есть отыгрывает назад: потому что понимает, если весь бизнес уйдет, то серьезные проблемы возникнут перед экономикой. Так что риторика поменялась. Насколько поменяется практика – другой вопрос.

О воспитании молодежи

Негосударственных вузов в Беларуси очень мало, а школ и детсадов вообще мизер. Никакой погоды они не делают. Тут важно другое. Главная мысль Лукашенко в ходе выступления: мы упустили молодежь. И молодежь оказалась в оппозиции к власти, что показали прошлогодние события. И вывод – надо ужесточить контроль за школой и главная функция системы образования – это не столько получение качественных знаний, сколько воспитание. Надо перевоспитать молодежь, начиная с малого возраста – чтобы они снова полюбили государство, полюбили власть, полюбили Лукашенко. Вот такая главная задача поставлена перед системой образования. На качество образования это повлияет плохо – оно и так было не слишком высокое. И с каждым годом все падает. Будут закручивать гайки, заставлять всех вступать в пионеры, потом в БРСМ – аналог советского комсомола: как в Советском Союзе.