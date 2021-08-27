Как живе Беларусь? ⟩ Миллиард долларов от МВФ в подарок и кузница патриотов в школах

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - политолог Валерий Карбалевич. Зачем власти стали амнистировать политзаключенных? Для чего МВФ выделил Минску почти миллиард долларов? Какие реформы ожидают школы и малый бизнес?
Неделя в Беларуси прошла под эгидой подготовки к новому учебному году – школам предстоят реформы: их превратят в кузницу патриотов. А демократическая общественность обсуждает шокирующую весть: находящейся под европейскими и американскими санкциями стране МВФ выделяет почти миллиард долларов безвозмездной помощи.
Казнить нельзя, помиловать
Идеи национального примирения и помилования раскаявшихся оппозиционеров, которые недавно озвучил в своем Telegram-канале SPRAVA небезызвестный Роман Протасевич, начали воплощаться в жизнь. Так, после нескольких месяцев заключения в СИЗО, на свободу вышли несколько журналистов Press Club Belarus. Как сообщает Протасевич, отпущенные журналисты не только написали прошение о помиловании, но и полностью признали вину, также возместив в двукратном размере сумму ущерба — 200 000 рублей. Ранее он сообщал, что амнистированы могут быть еще около сотни политзаключенных.
Однако эксперты оценивают этот жест доброй воли властей скептически. Deutsche Welle подчеркивает, что в Беларуси освободили тех политзаключенных, которые достаточно известны, но не смогут стать символическими лидерами протеста.
Советник Светланы Тихановской Франак Вечерко заявил, что еще в мае белорусские власти обещали западным дипломатам выпустить 100-150 человек, однако после инцидента с самолетом Raynair они пошли на эскалацию: "но постоянно ее проводить невозможно, поэтому и отпустили пару человек". По его словам, речь идет об единичных случаях, так что ни о каком изменении курса речи не идет. "Ясно, что Лукашенко собирается провернуть схему, которую уже использовал много раз: обменять политзаключенных на смягчение санкций. Но мы призываем иностранных партнеров не вестись на это, предупреждаем, что это игра и манипуляция", - говорит Вечерко.
С ним солидарен директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров, который подчеркнул, что власти выпустили тех, кто с их точки зрения значим и довольно известен, но в то же время не несет угрозу: "Эти люди не могут сразу же стать символическими лидерами, которые сконцентрируют на себе политическое внимание, не смогут разрушить планы властей. Тем более их выпускают с прошениями о помиловании, где люди соглашаются в своих преступлениях и тем самым поддерживают риторику властей".
"Это попытка измерить реакцию общества и Запада, купят ли это как послабление", - заявил Вечерко в интервью немецкой волне. А Андрей Егоров добавил, что "когда в стране 645 политзаключенных, вы выпускаете пару человек и еще пятерых сажаете - ничего не меняется. Такие действия сохраняют статус-кво и ни на что повлиять не могут".
Поддержка на миллиард
Между тем на этой неделе произошло знаковое событие, не на шутку взбудоражившее демократические силы: МВФ, в рамках помощи для восстановления после пандемии, выделил Беларуси 923 млн долларов в виде специальных прав заимствования (SDR).
Как пишет "Белорусский партизан",
доступа к средствам фонда будут лишены Венесуэла, Мьянма и Афганистан, а вот Беларусь в число стран с нелегитимными режимами, по версии МВФ, не попала.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса": выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.
Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.
Как пояснил Onliner.by научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, помощь по этой линии предоставляется всем странам – членам МВФ, а их 190: "Базовая идея состоит в том, что сейчас после пандемии в мире очень сильно обострилась угроза долговой устойчивости. Есть вопросы, насколько многие страны готовы исполнять обязательства по своим долгам. В ответ на это МВФ (еще в марте этот вопрос начал обсуждаться) решил еще раз использовать механизм SDR, который уже применяли в 2009 году после мирового финансового кризиса. И распределить их между странами. Эти средства страны получили в зависимости от своей квоты в МВФ, она связана с размером экономики страны в отношении к мировой. Никаких дополнительных условий не предполагается. То есть фактически это "вертолетные деньги", которые просто сваливаются с неба".
Условным владельцем этих средств будет Национальный банк Беларуси: в бюджет они не поступят. Эксперт подчеркивает, что "это не совсем живые деньги. SDR — это резервный актив. Они по умолчанию зачисляются в золотовалютные резервы страны. Что с ними можно сделать? SDR можно использовать в межстрановых расчетах или для межнациональных сделок на уровне стран. Конечно, если контрагент будет согласен".
"Для того, чтобы использовать эти деньги, нам нужно, чтобы другой член МВФ согласился эти деньги принять в качестве платежного средства, — объясняет академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова, - Например, мы можем попытаться договориться с другой страной, чтобы она могла принять эти SDR в качестве погашения государственного долга. Либо мы можем договориться поменять эти деньги по какому-либо курсу на твердую валюту. Собственно, МВФ, когда раздает эти специальные права заимствования, указывает, что развивающиеся страны могут попросить развитые страны поменять SDR на валюту и за эту валюту: к примеру, купить вакцину или что угодно.
Второй вариант — попросить страну, которой мы должны, для нас это Россия и отчасти Китай, принять эти единицы в счет уплаты внешнего долга. Конечно, об этом легче будет договориться, чем просить у России условный кредит, честно говоря."
У оппозиции такой либеральный подход МВФ к финансированию недемократического режима вызвал возмущение и они прилагают все силы, чтобы лишить страну этих денег. Как пишет Naviny.online, Светлана Тихановская направила письма главе МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом не допустить, чтобы средства фонда, предназначенные для народа Беларуси, пошли на репрессии против него.
Демократический лидер призвала их запретить режиму доступ к средствам SDR, в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы. По ее мнению, эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов. И привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования ковида как биологического оружия в тюрьмах. "Действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые переводы не должны помочь ему выиграть время удержания власти", - гласит сообщение штаба Тихановской.
Реформы бизнеса и школ
В стране между тем продолжаются реформы, не слишком-то радующие людей с активной гражданской и жизненной позицией. Как пишет Officelife.media, с 17 августа регистрация индивидуальных предпринимателей и внесение изменений в их свидетельства полностью приостановлены якобы "по техническим причинам". Однако де факто это может быть связано с грядущими налоговыми реформами и ужесточением льготных режимов для малого бизнеса.
"Ранее появилась информация, что госорганы намерены установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства, т. е. самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма налогов станет соразмерна получаемым доходам", - сообщает издание. По данным на 1 июля, сейчас в стране трудится 272,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ранее президент страны заявлял, что в этой сфере надо навести порядок. "У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок", – цитирует А. Лукашенко Reform.by.
А в преддверии начала нового учебного года в Минске состоялся масштабный Республиканский педсовет с участием президента страны, на котором обсудили проблемы школ. Так, министр образования Игорь Карпенко доложил о грядущем ужесточении правил и лицензировании для частных учебных заведений. Сейчас ведется работа над проектом соответствующих документов.
"Обучение и воспитание детей всегда и везде находится под пристальным контролем государства. Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. Но проблема даже не в этом. Задача белорусского социально ориентированного государства - дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей", - цитирует Игоря Карпенко БЕЛТА.
И добавил, что полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.
Александр Лукашенко подчеркнул, что последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную. "Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем, - цитирует главу страны его пресс-служба. - В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы.
Вспомните программы Сороса. Мы вовремя свернули их здесь, но след остался. Свою лепту вносит и цифровизация - дети ушли с головой в интернет, а там, сами знаете, кто и как их воспитывает".
Так что сейчас глобальная задача - найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где недоработали: "Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза". И подытожил, что школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная.
На нейтральной полосе
А между тем на границе между Беларусью и сопредельными странами временное затишье вновь сменилось оживлением. Как сообщает Zerkalo.io, со ссылкой на официальные сообщения пограничных ведомств, за минувшие сутки литовские пограничники не пустили в страну более 150 нарушителей, польские – 71. Латвийские же стражи рубежей завернули 101 нелегала.
Некоторые аналитики пишут, что Минск, использующий данный инструмент в гибридной войне против коллективного Запада претерпел полное фиаско и сам угодил в яму, которую рыл другим.
Однако отметим, что нелегалы, застрявшие на нейтральной полосе, оказались весьма грамотными в вопросах качания своих прав. И умудрились подать иски в Европейский суд по правам человека против Польши и Латвии. И в среду было принято решение о временном регулировании, действующее до 15 сентября: Польшу и Латвию обязали обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью и, по возможности, временным приютом. При этом, подчеркивает ЕСПЧ, это не означает, что Польша и Латвия должны пустить людей на свою территорию. К слову, на днях масштабная группа из 83 человек обитающая между Беларусью и Латвией, исчезла из поля зрения. Пишут, что их все-таки приняла Беларусь. С белорусской стороны пока что сообщений на эту тему не поступало.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
политолог Валерий Карбалевич
О помиловании политзаключенных
Освобождение по помилованию происходит одновременно с продолжением достаточно масштабных репрессий: каждый день задержания, суды, приговоры… То есть мы не можем говорить о либерализации. Скорее это попытки игры в гибкость. Потому что до сих пор режим был однозначно жестким, ригидным, не способным на какие-то гибкие реакции и адаптацию к внешним условиям, он бил всех подряд, не разбирая кто прав, кто виноват. Теперь чуть-чуть начинают осматриваться и рассуждать – может быть надо что-то еще делать?
Это попытка игры в гибкость обусловлена двумя факторами. Первый – реальный протест исчез и вряд ли возникнет в ближайшее время. Второй – это западные санкции. Они пока толком еще не вступили в действие, реально начнут действовать где-то после нового года. Но уже принесли достаточно неприятностей. Например, стоило только американцам внести Абсолютбанк в черный список, как он прекратил многие операции. Это такое предупреждение: если в этот список будут внесены системообразующие банки, то это может парализовать финансовую систему Беларуси. Поэтому власти пытаются быть гибкими – тем более накануне решения МВФ о выделении денег. Потому что список предприятий и фирм, в отношении которых могут американцы ввести санкции, открытый. И указом президента предоставлена возможность министру финансов США, госсекретарю США вносить туда те или иные предприятия. И это открывает окно возможностей для какого-то торга. Возможно, Лукашенко объяснили эту ситуацию, и он сейчас пытается продемонстрировать какую-то гибкость.
О транше МВФ
Это субсидия, которую МВФ предоставляет всем странам-участницам. Ситуация немного странная. Хотя некоторые говорят, что это технический вопрос и все происходит автоматом, но это не так: потому что Афганистан, Мьянма и Венесуэла поддержку не получили, а Беларуси дали. Это политическое решение. И США, и страны ЕС имели формальную юридическую возможность заблокировать – у них блокирующий пакет. Но они этого не сделали и возникает вопрос почему. С одной стороны вводят санкции, с другой – дают такой подарок. Мне сложно объяснить эту линию поведения западных стран.
О миграционном кризисе
Сама идея насолить соседям основывалась на том, что страны ЕС руководствуются принципами прав человека: если мигрант попал на территорию, с ним что-то делают, предоставляют убежище, строят лагеря и это создает проблемы для страны. Но соседние страны стали возвращать беженцев обратно. И это поставило в неприятное положение белорусские власти. Беженцы застряли между двумя странами. Плюс были приняты дипломатические усилия, чтобы остановить этот поток. И это дало эффект. Но боюсь, что сейчас афганские беженцы могут появиться. Все это может ударить и по Беларуси. Возникает вопрос, что делать с этими людьми, которые сейчас оказались на границе или на белорусской территории? Хотя Лукашенко и дал команду ни в коем случае никого не пропускать обратно, но одно дело дать приказ, другое дело – выполнить. Граница огромная. Даже если привлечь армию, все лазейки прикрыть невозможно. Так что этот проект не дал того эффекта, на который рассчитывал Лукашенко.
Во всяком случае сейчас он доставляет неприятности не только соседним странам, но и самой Беларуси.
Поток приостановился – самолеты из Ирака больше не привозят людей, но те, кто уже прилетел, они застряли – кто-то на территории Беларуси, кто-то у соседей, а часть просто на границе, так что проблема не решена.
Об индивидуальных предприятиях
Сейчас власти озабочены поступлением денег в бюджет. В Беларуси сейчас большой дефицит бюджета в связи со всеми экономическими проблемами, и правительство ищет возможности его пополнить. И тут вспомнили, что индивидуальные предприниматели имели неплохие льготные налоговые условия. И сейчас их хотят немного прижать и заставить платить больше денег в казну, поменяв налоговые схемы.
Тут чисто фискальные вопросы, ничего политического за этим не стоит. Как раз на прошлой неделе Лукашенко вдруг начал говорить, что он гарантирует безопасность бизнеса, что ни один волос не должен упасть с головы бизнесменов, если они гарантируют лояльность и не лезут в политику. То есть отыгрывает назад: потому что понимает, если весь бизнес уйдет, то серьезные проблемы возникнут перед экономикой. Так что риторика поменялась. Насколько поменяется практика – другой вопрос.
О воспитании молодежи
Негосударственных вузов в Беларуси очень мало, а школ и детсадов вообще мизер. Никакой погоды они не делают. Тут важно другое. Главная мысль Лукашенко в ходе выступления: мы упустили молодежь. И молодежь оказалась в оппозиции к власти, что показали прошлогодние события. И вывод – надо ужесточить контроль за школой и главная функция системы образования – это не столько получение качественных знаний, сколько воспитание. Надо перевоспитать молодежь, начиная с малого возраста – чтобы они снова полюбили государство, полюбили власть, полюбили Лукашенко. Вот такая главная задача поставлена перед системой образования. На качество образования это повлияет плохо – оно и так было не слишком высокое. И с каждым годом все падает. Будут закручивать гайки, заставлять всех вступать в пионеры, потом в БРСМ – аналог советского комсомола: как в Советском Союзе.