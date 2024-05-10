Генеральная ассамблея выступила за полноправное членство "Палестины" в ООН

Палестинскую автономию необходимо принять в ООН, говорится в резолюции, принятой 143 голосами "за" и девятью "против", еще 25 стран воздержались.

Резолюция дает палестинской делегации дополнительные права в качестве наблюдателей.

Резолюция не предоставляет "Палестине" полноправного членства, но признает, что она претендует на него.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже осудил принятие резолюции, назвав голосование "политическим театром".

"Единственное, чего добились этой резолюцией - это прославление убийц и насильников ХАМАС и то, что под угрозу ставится освобождение заложников, а также сигнал, что "насилие стоит того", - указал в Х Кац.

Израиль и США были среди девяти стран, голосовавших против принятия резолюции.

Палестинская автономия заявила, что голосование Генеральной ассамблеи ООН за предоставление палестинцам дополнительных прав в организации показывает, что они заслуживают "полноправного членства".

Голосование "подтверждает, что Палестина отвечает всем требованиям, изложенным в Уставе ООН. Поэтому она заслуживает и имеет право на полноправное членство в Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Палестинской автономии.

DW отмечает, что первоначально заявление палестинцев о приеме "Палестины" в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. На следующий год ООН, несмотря на сопротивление со стороны США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. В апреле 2024 года США применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять "Палестину" в полноправные члены всемирной организации.

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