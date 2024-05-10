США сообщили о новой военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Как говорится в сообщении Белого дома, президент Джо Байден отдал распоряжение выделить "до 400 миллионов долларов Министерству обороны на оборонные товары и услуги, военное образование и обучение с целью оказания помощи Украине".

Это третий пакет помощи Украины после того, как в конце апреля Конгресс с задержкой в несколько месяцев утвердил дополнительное финансирование. Размер первого пакета помощи составил 1 миллиард долларов, второй - шесть миллиардов. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна сталкивается с "действительно сложной ситуацией" на востоке, однако отметил, что ожидается новая поставка американского вооружения и "мы сможем их остановить".

По словам должностных лиц, пакет включает в себя системы HIMARS и ракеты к ним, а также артиллерийские и противотанковые боеприпасы, боеприпасы для ПВО, бронемашины и другое вооружение и оборудование.

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