Главное за 10 мая Латвия в финале "Евровидения", попытка прорыва российских войск и Шилов - законодатель моды

​​Портал TVNET отправился на поиски элитных автомобилей в центре Риги. На этот раз журналисты обратили внимание на спортивный автомобиль марки Porsche.

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно, полученных преступным путем, сообщили агентству LЕТА в VID.

На выпускном в школе молодые люди, скорее всего, смогут поднять бокал шампанского, так как в четверг Сейм проголосовал против предложения комиссии по социальным и трудовым делам разрешить продажу алкоголя только с 20 лет. В законопроекте, который еще будет рассматриваться в третьем чтении, может быть предусмотрено, что молодые люди с 18 лет смогут покупать и употреблять сидр, пиво и вино, в то время как покупка крепких спиртных напитков будет разрешена только лицам старше 20 лет, сообщает Latvijas Avīze.

На Домской площади в Риге с пятницы, 10 мая, начинается трансляция матчей чемпионата мира по хоккею, сообщает LETA.

В этом году Даугавпилс будет отмечать свой 749 день рождения с 31 мая по 2 июня. В течение этих трех дней жителей и гостей Даугавпилса ждет насыщенная программа, обещают организаторы. На главной городской сцене в субботу, 1 июня, выступят Артур Дубокс и группа A-Europa, затем украинская певица, автор песен Светлана Лобода. В пятницу, 31 мая, — группы RAXTU RAXTI и DAGAMBA, пишет портал "Чайка".

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