Вот и подошла к концу рабочая неделя! Несмотря на то, что пятница сама по себе поднимает настроение, сегодняшний день принес несколько поводов порадоваться: во-первых, Латвия впервые за семь лет вышла в финал "Евровидения", за что надо сказать спасибо Дону, во-вторых, начинается чемпионат мира по хоккею, сборная Латвии проведет первую игру уже завтра. И это далеко не все важные новости на сегодня! Как обычно, в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 10 мая.
Главное за 10 мая ⟩ Латвия в финале "Евровидения", попытка прорыва российских войск и Шилов - законодатель моды
Новости Латвии:
В последние несколько лет в Латвии наметилась тенденция увеличения количества огнестрельного оружия на руках у населения. TVNET+ разбирался, легко ли в Латвии легально получить разрешение на оружие и что для этого нужно.
С точки зрения правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло относительно мирно, однако полиция и сегодня продолжит работать в усиленном режиме, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV.
Латвийский вратарь Артур Шилов - один из главных героев прошлого чемпионата мира по хоккею, на котором наша сборная завоевала историческую бронзу. В этом году главному тренеру Харийсу Витолиньшу, возможно, придётся справляться без него. Что это означает для ворот сборной Латвии?
7 мая коллега и четвероногий друг кинолога Гинта Вушканса Дарвин, с честью и успехом служивший Государственной полиции девять лет, отправился на иные охотничьи просторы, сообщается в соцсети Х.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту двух пожаров в жилых домах в столичном микрорайоне Гризинькалнс.
Да, планируя малыша, у будущих родителей есть возможность выбрать, в каком самоуправлении декларироваться, и стоит исследовать, как регионы поддерживают прирост в семье. Отдельные самоуправления оценивают новорожденного в 100 евро, а другие - в 500 и 720 евро. Где детей "любят" больше и почему единоразовое пособие по рождению ребенка так сильно различается?
Портал TVNET отправился на поиски элитных автомобилей в центре Риги. На этот раз журналисты обратили внимание на спортивный автомобиль марки Porsche.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно, полученных преступным путем, сообщили агентству LЕТА в VID.
На выпускном в школе молодые люди, скорее всего, смогут поднять бокал шампанского, так как в четверг Сейм проголосовал против предложения комиссии по социальным и трудовым делам разрешить продажу алкоголя только с 20 лет. В законопроекте, который еще будет рассматриваться в третьем чтении, может быть предусмотрено, что молодые люди с 18 лет смогут покупать и употреблять сидр, пиво и вино, в то время как покупка крепких спиртных напитков будет разрешена только лицам старше 20 лет, сообщает Latvijas Avīze.
На Домской площади в Риге с пятницы, 10 мая, начинается трансляция матчей чемпионата мира по хоккею, сообщает LETA.
В этом году Даугавпилс будет отмечать свой 749 день рождения с 31 мая по 2 июня. В течение этих трех дней жителей и гостей Даугавпилса ждет насыщенная программа, обещают организаторы. На главной городской сцене в субботу, 1 июня, выступят Артур Дубокс и группа A-Europa, затем украинская певица, автор песен Светлана Лобода. В пятницу, 31 мая, — группы RAXTU RAXTI и DAGAMBA, пишет портал "Чайка".
За рубежом:
Минобороны Украины заявило о попытке прорыва российскими войсками линии обороны на севере Харьковской области. В украинском оборонном ведомстве утверждают, что все атаки отбиты. Однако сообщения о боях на этом направлении продолжают поступать, а в ряде населенных пунктов Харьковщины объявлена срочная эвакуация населения.
В апреле этого года в Украине впервые был продемонстрирован морской дрон украинского производства Magura V5. При помощи многофункциональных надводных беспилотников уже удалось нанести ущерб российскому флоту в размере 500 миллионов долларов, сообщает УНИАН.
В пятницу, 10 мая, в центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус упал с моста в реку, сообщают российские СМИ.
Глуша сигналы GPS, Россия переходит к физическим действиям, которые влияют на повседневную жизнь людей, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в пятницу по итогам состоявшейся в Вильнюсе встречи с латвийской коллегой Байбой Браже.
У полиции Эстонии есть информация, что преступники в социальных сетях продают поддельные таблетки оксикодона, которые содержат летальную дозу метонитазена. Даже одна таблетка может привести к смерти, сообщает портал Rus.Postimees.
Пара в Великобритании несколько месяцев не платила за питание в ресторанах, накопив долг в 1400 фунтов стерлингов (1625 евро), сообщает американское издание Business Insider.
В прошлом году премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила на пресс-конференции правительства, что она действовала как должностное лицо когда защищала и оправдывала действия своего мужа в публичных интервью в связи со скандалом с восточными перевозками. Адвокат Рандо Майсвеэ не исключает, что теоретически это можно трактовать как нарушение ограничения на действия, поскольку в качестве должностного лица премьер-министр не является носителем свободы слова как фундаментального права. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В четверг, 9 мая, Донс представлял Латвию во втором полуфинале 68-го международного песенного конкурса "Евровидение" в Мальмё с песней Hollow.
Сразу после второго полуфинала, который состоялся 9 мая, был определен порядок выступлений в финале, который пройдет 11 мая. Все три страны Балтии выступят в первой части финала "Евровидения".
Музыкант Донс спал три часа после выхода в финал "Евровидения" и в интервью Rīta Panorāma вспоминает свое выступление во втором полуфинале.
Обозреватель Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс в своей публикации о подгруппе В на предстоящем чемпионате мира сделал прогноз относительно шансов сборной Латвии на этом турнире.
В преддверии старта чемпионата мира по хоккею Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала традиционный рейтинг силы, дополненный остроумными комментариями про каждую страну, принимающую участие в турнире.
Латвийскому исполнителю Дону с песней Hollow наконец-то удалось прервать череду неудач и пройти в финал "Евровидения". Этот момент надолго останется в памяти музыканта и всей Латвии. Он опубликовал видео, на котором видно, как обрадовалась латвийская делегация, когда узнала результаты.
Если вы постоянный посетитель рынка и предпочитаете именно там покупать свежую зелень, то знайте, что укроп там часто продают большими пучками. А почему бы и нет, только вот как его хранить долго, чтобы он не завял и не сгнил?
Латвийский вратарь Артур Шилов, играющий в составе канадского клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс", после розыгрыша коллеги по команде во время тренировки внезапно стал законодателем моды, пишет портал dailyhive.com.
Ежегодное исследование о "Жизнь дома"* показало, что почти для трети жителей Латвии, когда они думают об идеальном доме, одним из наиболее важных аспектов, который должен учитываться помимо отдыха, является экономия денег. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен новый дом, чтобы сэкономить на расходах: экономить электричество и воду и снизить счета можно с помощью простых и легких приемов.
В четверг, 9 мая, латвийский музыкант Донс "снял проклятие" и Латвия впервые за семь лет вышла в финал "Евровидения". В разговоре с TVNET+ артист рассказал о своих первых ощущениях.
16 августа на концертной площадке Wondersala на Андрейсале в Риге выступит звезда мировой танцевальной сцены - легендарный диджей и продюсер ATB.
Героиней сегодняшней рубрики "Instagram недели" стала итальянская волейболистка Соня Ратти, которая 3 мая отметила свой 23-й день рождения.
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