Украина заявила о попытке прорыва РФ под Волчанском. Это может быть началом наступления на Харьков

"Около 5 часов утра противник пытался прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении ведомства. Высокопоставленный источник в украинской армии сообщил, что россияне проникли на контролируемую Украиной территорию на глубину одного километра.

По словам украинских военных, ВСУ отразили атаки, туда также направили резервные подразделения.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что российские спецназовцы пытались пересечь границу, но "ни одного метра не было потеряно", сообщает BBC.

В Минобороны Украины также добавили, что российская армия усилила "огневое давление на передний край украинской обороны" и нанесла удар управляемыми авиабомбами в направлении Волчанска.

Глава Волчанской региональной администрации Тамаз Гамбаришвили сообщил, что власти начали эвакуировать жителей города Волчанск и соседних районов. По его словам, в городе остается около 3 тысяч жителей; до начала полномасштабного вторжения там проживало 17 тысяч человек.

Уже некоторое время прогнозировалось, что Россия готовится к летнему наступлению на Украину, в ходе которого оккупационная армия может попытаться захватить город Харьков. Однако представители украинских военных кругов настаивают на том, что у России недостаточно ресурсов для успешного проведения столь масштабной атаки.

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