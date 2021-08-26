Чт, 26.08.2021
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Эгил Грасманис

Сохранено требование учащимся носить маски в учебных помещениях

ФОТО: FamVeld/Shutterstock

В четверг, 26 августа, большинство депутатов Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отвергли намерение депутатов от оппозиции разрешить школьникам находиться в учебных заведениях без защитных масок.

Текущая формулировка гласит, что все дети должны носить маски в местах общего пользования, однако их разрешается не использовать учащимся 1-3 классах, вакцинированным или переболевшим детям, а также учащимся с двигательными и психическими расстройствами.

Депутаты Эвия Папуле и Вячеслав Домбровскис предложили отказаться от использования масок в классных комнатах и ​​местах общего пользования. Они внесли ряд предложений, одно из которых заключалось в том, что маски не нужно использовать всем школьникам, второе - учащимся 1-6 классов и третье - учащимся 1-9 классов.

Депутаты от оппозиции также призвали разрешить не использовать маски, если школьники были вакцинированы против Covid-19, переболели или имеют отрицательный тест на Covid-19. Все эти предложения были отклонены

Депутат Бергманис отметил, что школам должны быть поставлены маски разных размеров, поскольку есть информация, что некоторые школы получили маски размеров, не соответствующих размеру учеников.


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