Сохранено требование учащимся носить маски в учебных помещениях

Текущая формулировка гласит, что все дети должны носить маски в местах общего пользования, однако их разрешается не использовать учащимся 1-3 классах, вакцинированным или переболевшим детям, а также учащимся с двигательными и психическими расстройствами.

Депутаты Эвия Папуле и Вячеслав Домбровскис предложили отказаться от использования масок в классных комнатах и ​​местах общего пользования. Они внесли ряд предложений, одно из которых заключалось в том, что маски не нужно использовать всем школьникам, второе - учащимся 1-6 классов и третье - учащимся 1-9 классов.

Депутаты от оппозиции также призвали разрешить не использовать маски, если школьники были вакцинированы против Covid-19, переболели или имеют отрицательный тест на Covid-19. Все эти предложения были отклонены