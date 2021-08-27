В связи с Рижским марафоном будет ограничено движение транспорта

С 22:00 сегодняшнего дня и до 6:00 30 августа будет закрыто движение транспортных средств на Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.

В субботу, 28 августа, с 15:00 до 16:30 в рамках марафона пройдет "Семейный забег": по маршруту площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кр.Валдемара - Вантовый мост - разворот напротив улицы Кипсалас - Вантовый мост-площадь Пилс - улица Торня - площадь Пилс - улица Муйтас - Набережная 11 ноября.

Полиция остановит движение на этом маршруте с 14:30 до 16:00.

В воскресенье, 29 августа, с 7.00 до 17.00 пройдет марафонский забег: от площади Бривибас до Густава Земгала гатве, затем по Межапарку, обратно в центр города, через Вантовый мост в Пардаугаву до улицы Булю и обратно по Каменному мост до Набережной 11 ноября.

В свою очередь полумарафон, забеги на 10 и 5,5 км, пройдут как в центре города, так и в Пардаугаве.

Движение на маршрутах забегов будет ограничено и закрыто с 6:00 до 18:00, а движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00.

Во время Семейного забега в детский день и во время Рижского марафона Rimi на месте проведения мероприятия запрещается движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных повозок.

Еще до марафона будет запрещено останавливаться и стоять на Домской площади.