В связи с Рижским марафоном будет ограничено движение транспорта
Сегодня, 27 августа, начинаются ограничения движения транспортных средств, введенные в связи с Рижским марафоном Rimi, сообщили агентству LETA в управлении коммуникациями Рижской думы.
Сегодня, 27 августа, начинаются ограничения движения транспортных средств, введенные в связи с Рижским марафоном Rimi, сообщили агентству LETA в управлении коммуникациями Рижской думы.
С 22:00 сегодняшнего дня и до 6:00 30 августа будет закрыто движение транспортных средств на Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.
В субботу, 28 августа, с 15:00 до 16:30 в рамках марафона пройдет "Семейный забег": по маршруту площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кр.Валдемара - Вантовый мост - разворот напротив улицы Кипсалас - Вантовый мост-площадь Пилс - улица Торня - площадь Пилс - улица Муйтас - Набережная 11 ноября.
Полиция остановит движение на этом маршруте с 14:30 до 16:00.
В воскресенье, 29 августа, с 7.00 до 17.00 пройдет марафонский забег: от площади Бривибас до Густава Земгала гатве, затем по Межапарку, обратно в центр города, через Вантовый мост в Пардаугаву до улицы Булю и обратно по Каменному мост до Набережной 11 ноября.
В свою очередь полумарафон, забеги на 10 и 5,5 км, пройдут как в центре города, так и в Пардаугаве.
Движение на маршрутах забегов будет ограничено и закрыто с 6:00 до 18:00, а движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00.
Во время Семейного забега в детский день и во время Рижского марафона Rimi на месте проведения мероприятия запрещается движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных повозок.
Еще до марафона будет запрещено останавливаться и стоять на Домской площади.
С 7:00 сегодняшнего дня и до 6:00 30 августа будет запрещено останавливаться и стоять на Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, примыкающей к Набережной 11 ноября со стороны Вецриги на участке от Полю гате ворот до улицы Яуниела.