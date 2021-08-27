Возле Мадоны ночью сгорела крыша новостройки
Ночью в волости Арона Мадонского края произошел пожар повышенной опасности. Загорелась крыша новостройки, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Ночью в волости Арона Мадонского края произошел пожар повышенной опасности. Загорелась крыша новостройки, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD получили звонок о происшествии в 2:48, так как пожар охватил крышу новостройки площадью 200 квадратных метров. В 7 часов утра опасный пожар был потушен.
На прошедшие сутки пожарные и спасатели выезжали на вызовы на места, где горел мусор, предметы домашнего обихода в квартире, горела еда, в двух случаях - сараи, здание, предохранители в электрошкафу, комбайн и крыша фермы.
В Науенской волости Аугшдаугавского края вытащили из пруда мертвого человека и передали врачам скорой помощи.
Всего за прошедший день в VUGD поступило 54 звонка - 16 по тушению пожара, один из которых был лесной пожар, 26 - по спасательным работам, но 12 звонков были ложными.