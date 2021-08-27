Возле Мадоны ночью сгорела крыша новостройки

VUGD получили звонок о происшествии в 2:48, так как пожар охватил крышу новостройки площадью 200 квадратных метров. В 7 часов утра опасный пожар был потушен.

На прошедшие сутки пожарные и спасатели выезжали на вызовы на места, где горел мусор, предметы домашнего обихода в квартире, горела еда, в двух случаях - сараи, здание, предохранители в электрошкафу, комбайн и крыша фермы.

В Науенской волости Аугшдаугавского края вытащили из пруда мертвого человека и передали врачам скорой помощи.