Пт, 27.08.2021
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Исследование: при заболевании Covid-19 есть более высокий риск образования тромбов, чем после вакцины

Препарат AstraZeneca. ФОТО: REHAN KHAN/EPA

Согласно исследованию, опубликованному в The British Medical Journal в пятницу, 27 августа, риск образования тромбов при Covid-19 во много раз выше, чем после вакцинации.

В исследовании были проанализированы данные почти 30 миллионов человек в Великобритании, которые получали AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

Исследование показало, что вакцина AstraZeneca была связана со слегка повышенным риском тромбоцитопении (низкое количество тромбоцитов) и образования тромбов в венах. В случае вакцины Pfizer/BioNTech есть несколько повышенный риск ишемического инсульта или образования тромбов в артериях.

Однако эти риски во много раз выше при заражении новым коронавирусом.

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По словам Азиза Шейха, профессора Эдинбургского университета, риск тромбоцитопении при инфекции почти в девять раз выше, чем через 8-28 дней после вакцинации AstraZeneca.

Риск ишемического инсульта почти в 12 раз выше, чем после вакцинации Pfizer/BioNTech.

Это крупнейшее на сегодняшний день исследование риска образования тромбов во время инфекции и после вакцинации, в нем изучались две вакцины.

Исследование, основанное на данных, собранных в Израиле, недавно было опубликовано в New England Journal of Medicine. Было обнаружено, что, хотя риск миокардита повышался при вакцинации Pfizer/BioNTech, при заражении он был еще выше.


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