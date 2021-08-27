Исследование: при заболевании Covid-19 есть более высокий риск образования тромбов, чем после вакцины

В исследовании были проанализированы данные почти 30 миллионов человек в Великобритании, которые получали AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.
Исследование показало, что вакцина AstraZeneca была связана со слегка повышенным риском тромбоцитопении (низкое количество тромбоцитов) и образования тромбов в венах. В случае вакцины Pfizer/BioNTech есть несколько повышенный риск ишемического инсульта или образования тромбов в артериях.
Однако эти риски во много раз выше при заражении новым коронавирусом.
По словам Азиза Шейха, профессора Эдинбургского университета, риск тромбоцитопении при инфекции почти в девять раз выше, чем через 8-28 дней после вакцинации AstraZeneca.
Риск ишемического инсульта почти в 12 раз выше, чем после вакцинации Pfizer/BioNTech.
Это крупнейшее на сегодняшний день исследование риска образования тромбов во время инфекции и после вакцинации, в нем изучались две вакцины.
Исследование, основанное на данных, собранных в Израиле, недавно было опубликовано в New England Journal of Medicine. Было обнаружено, что, хотя риск миокардита повышался при вакцинации Pfizer/BioNTech, при заражении он был еще выше.