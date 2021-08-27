В четверг спасатели помогли троим заблудившимся в лесу людям
За минувшие сутки помощь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) потребовалась трем людям, которые заблудились в лесу, сообщили агентству LETA в VUGD.
За минувшие сутки помощь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) потребовалась трем людям, которые заблудились в лесу, сообщили агентству LETA в VUGD.
Вчера, 26 августа, помощь спасателей понадобилась в Дундагской волости Талсинского края, где один человек заблудился в лесу. В свою очередь в Гаркалне нашли двух заблудившихся в лесу людей.
С начала этого года VUGD зарегистрировала в общей сложности 57 вызовов на происшествия, когда требовалась помощь в поисках потерявшихся в лесу людей, из них 38 случаев зарегистрировано с 1 июля.
VUGD напоминает, что, отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно помнить о безопасности и брать с собой заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.
Если человек понимает, что самостоятельно выбраться из леса не удастся, то нужно вызвать спасателей и назвать им как можно более конкретные ориентиры - где человек вошел в лес, как долго он пробыл в лесу, какие объекты он пересек или миновал.
За прошедшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 16 на тушение пожара, один из которых был лесной пожар, 26 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.