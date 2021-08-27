В четверг спасатели помогли троим заблудившимся в лесу людям

Вчера, 26 августа, помощь спасателей понадобилась в Дундагской волости Талсинского края, где один человек заблудился в лесу. В свою очередь в Гаркалне нашли двух заблудившихся в лесу людей.

С начала этого года VUGD зарегистрировала в общей сложности 57 вызовов на происшествия, когда требовалась помощь в поисках потерявшихся в лесу людей, из них 38 случаев зарегистрировано с 1 июля.

VUGD напоминает, что, отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно помнить о безопасности и брать с собой заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Если человек понимает, что самостоятельно выбраться из леса не удастся, то нужно вызвать спасателей и назвать им как можно более конкретные ориентиры - где человек вошел в лес, как долго он пробыл в лесу, какие объекты он пересек или миновал.