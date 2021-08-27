Психотерапевт: ребенок должен ходить в школу, хоть новый учебный год и будет полон стресса

По его словам, сейчас, перед началом нового учебного года, важно сказать, что дети должны ходить в школу.

"Каким бы хорошим ни был процесс дистанционного обучения, он никоим образом не научит столь важному умению общаться, потому что учебное заведение - это не только место для получения новых знаний, но и место, где дети учатся разговаривать, заводить друзей и приобретают много других навыков социализации", - рассказал Сакс-Константинов.

Он согласен с тем, что начало учебного года будет полным стресса и напряжения, потому что почти год молодые люди учились дистанционно и за это время позабыли самые очевидные навыки, но специалист добавляет, что им придется их осваивать по новой. Опять же, положительным моментом является то, что дети могут гораздо быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Родители могут снизить стресс несколькими способами, а именно обсудить с детьми, как общаться друг с другом, как разговаривать и заводить друзей, как важно не держать в себе проблемы, а говорить о них", - сказал Сакс-Константинов.

Уже сообщалось, что для смягчения последствий пандемии Covid-19 150 школ разрабатывают план по укреплению психоэмоционального здоровья, сказала представитель отдела коммуникаций Агентства международной молодежной программы Лаура Брингина.