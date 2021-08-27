Пт, 27.08.2021
За одну ночь пропали 83 человека Эгил Грасманис
Эгил Грасманис
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Число погибших в терактах в Кабуле увеличилось до 170

ФОТО: AFP/SCANPIX

Не меньше 170 человек погибли в результате двух взрывов, произошедших у аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, сообщает "Медуза" со ссылкой на CBS News и Министерство здравоохранения Афганистана.

Среди погибших больше всего афганцев. Также в результате взрывов погибли 13 американских военных, из них - 10 морпехов, еще 18 военных ранены.

"Среди пострадавших много женщин и детей. Большинство раненых находятся в травмах и в состоянии шока", - сообщил афганский чиновник.

Взрывы совершили террористы-смертники.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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После того, как иностранные войска покинули Афганистан, боевики исламистской группировки "Талибан" захватили почти всю страну.


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