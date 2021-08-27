Число погибших в терактах в Кабуле увеличилось до 170

Среди погибших больше всего афганцев. Также в результате взрывов погибли 13 американских военных, из них - 10 морпехов, еще 18 военных ранены.
"Среди пострадавших много женщин и детей. Большинство раненых находятся в травмах и в состоянии шока", - сообщил афганский чиновник.
Взрывы совершили террористы-смертники.
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
После того, как иностранные войска покинули Афганистан, боевики исламистской группировки "Талибан" захватили почти всю страну.