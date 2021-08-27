Белорусская легкоатлетка Тимановская продала медаль на eBay за 21 тысячу долларов

Напоминаем, что Кристина Тимановская , находясь на Олимпиаде в Токио, раскритиковала руководства белорусской сборной, после чего ее сняли с заявки на соревнования и потребовали вернуться в Беларусь .

В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По ее словам, ее сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе. Самолет, на котором спортсменка должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без нее. Муж Тимановской из Беларуси вылетел на Украину и, как ожидается, встретится с ней в Польше. После этого Польша предоставила ей убежище.