Белорусская легкоатлетка Тимановская продала медаль на eBay за 21 тысячу долларов
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою медаль, которую она получила на Европейских играх 2019 года, на eBay, сообщает "Медуза".
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою медаль, которую она получила на Европейских играх 2019 года, на eBay, сообщает "Медуза".
Известно, что покупатель заплатил за медаль 21 тысячу долларов (17 859 евро), его имя и гражданство не уточняются.
Деньги Тимановская направит в Фонд спортивной солидарности, объединяющий спортсменов, которые во время протестов в Беларуси выступили против Александра Лукашенко.
Напоминаем, что Кристина Тимановская, находясь на Олимпиаде в Токио, раскритиковала руководства белорусской сборной, после чего ее сняли с заявки на соревнования и потребовали вернуться в Беларусь.
В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По ее словам, ее сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе. Самолет, на котором спортсменка должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без нее. Муж Тимановской из Беларуси вылетел на Украину и, как ожидается, встретится с ней в Польше. После этого Польша предоставила ей убежище.