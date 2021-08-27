Полиция предупреждает: сельхозтехника на несогласованных акциях может быть конфискована

Госполиция призывает организаторов и участников акций протеста проявлять осторожность и оценивать риски! Недопустимо блокирование улиц в ущерб обществу - это может мешать взрослым добираться до работы или детям из школы. Потенциально такие несогласованные протесты также связаны с риском обострения ситуации и могут нанести ущерб имуществу протестующих, то есть повреждение транспортных средств, использованных в протесте.

Госполиция будет работать и действовать для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с ситуацией. Если полиция обнаружит нарушения правил дорожного движения, эпидемиологических правил или др., нарушители будут привлечены к ответственности. Статья 85 Закона об административной ответственности предусматривает, что предметы административного правонарушения могут быть конфискованы. При обнаружении нарушений полиция, в соответствии с законом

оставляет за собой право конфисковывать транспортные средства, использованные в несанкционированных акциях протеста.

Госполиция призывает владельцев крупногабаритных транспортных средств и сельхозтехники не поддаваться на провокации, не передавать кому-либо свои транспортные средства, которые в ходе несанкционированных акций протеста могут быть повреждены или конфискованы полицией. Призываем жителей не идти на такие акции протеста!

В условиях демократии каждый имеет право выражать свое мнение, при этом проведение акций протеста, которые могут поставить под угрозу здоровье, общественный порядок и безопасность, включая причинение материального ущерба и неудобства для населения, недопустимо!