Закроют свои двери крупные центры вакцинации

В дальнейшем жители Риги смогут сделать прививки от коронавируса у своего семейного врача, в медучреждениях столицы и в крупнейших торговых центрах города.
Помимо этого, будет продолжаться вакцинация пожилых людей без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8 до 14 часов.
30 и 31 августа в порядке живой очереди еще можно будет получить прививку в Доме конгрессов и на Центральном рынке.
Также привиться можно в торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Origo, Akropole, Domina, Alfa, Dole, Riga Plaza, Saga, в магазине IKEA и на Имантском рынке, предварительно записавшись на определенное время на странице manavakcina.lv или по телефону 8989, а также и без предварительной записи. С 10 до 11 часов пенсионеры будут обслуживаться в приоритетном порядке.