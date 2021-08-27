Закроют свои двери крупные центры вакцинации

В дальнейшем жители Риги смогут сделать прививки от коронавируса у своего семейного врача, в медучреждениях столицы и в крупнейших торговых центрах города.

Помимо этого, будет продолжаться вакцинация пожилых людей без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8 до 14 часов.

30 и 31 августа в порядке живой очереди еще можно будет получить прививку в Доме конгрессов и на Центральном рынке.