Пт, 27.08.2021
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Эгил Грасманис

Закроют свои двери крупные центры вакцинации

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В соответствии с соглашением между Рижской думой и Национальной службой здравоохранения, на следующей неделе, вечером во вторник, 31 августа, закроются крупные муниципальные центры вакцинации в Доме конгрессов и на Рижском центральном рынке, сообщили LЕТА в Рижской думе.

В дальнейшем жители Риги смогут сделать прививки от коронавируса у своего семейного врача, в медучреждениях столицы и в крупнейших торговых центрах города.

Помимо этого, будет продолжаться вакцинация пожилых людей без предварительной записи в Рижском роддоме в рабочие дни с 8 до 14 часов.

30 и 31 августа в порядке живой очереди еще можно будет получить прививку в Доме конгрессов и на Центральном рынке.

Также привиться можно в торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, OrigoAkropole, Domina, Alfa, Dole, Riga Plaza, Saga, в магазине IKEA и на Имантском рынке, предварительно записавшись на определенное время на странице manavakcina.lv или по телефону 8989, а также и без предварительной записи. С 10 до 11 часов пенсионеры будут обслуживаться в приоритетном порядке.


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