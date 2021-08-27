С 1 сентября услуги красоты могут оказывать только лица с ковид-сертификатом

В Минэкономики сообщили, что такие требования связаны с предотвращением риска заражения коронавирусной инфекцией.

Ковид-сертификат о вакцинации, выздоровлении или тестировании с отрицательным результатом должны предоставлять и получатели услуг.

Исключения

Исключением является оказание индивидуальных услуг в отдельной комнате, где клиент без сертификата, используя маску, может получить услугу у поставщика, который вакцинирован или переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев. В таком случае одного сертификата о тестировании поставщика будет недостаточно.

В таком режиме одному домохозяйству могут предоставляться услуги бани и сауны.

"Если поставщик услуги и ее получатель могут доказать вакцинацию или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев, люди могут не использовать маски и не обязаны соблюдать ограничение по помещению и перерыв между получателями услуг. В таком случае услуги предоставляются в наиболее безопасном, "зеленом" режиме", - пояснили в министерстве.

Если поставщик и получатель могут подтвердить, что они вакцинированы, переболели или тестировались на Covid-19, услуги будут предоставляться в эпидемиологически менее безопасном или "желтом" режиме.

Выбор работы в режиме, когда поставщик услуг и/или клиенты только протестированы, должен соответствовать повышенным требованиям о безопасности, что включает использование маски. Если кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии превысит 120, поставщики услуг красоты и оздоровления будут обязаны предоставлять 25 квадратных метров площади на каждого посетителя, сказали в министерстве.

Поставщики услуг общественных бань и саун и бассейнов с зонами отдыха должны предоставить на каждого получателя услуги по 15 квадратных метров площади.

Что потом?

Если кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом составит 200 и больше на 100 000 населения, правительство сможет принять решение об изменениях в правилах, к примеру, услуги будут предоставляться только в "зеленом" режиме.