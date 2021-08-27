В Эстонии будет избран новый президент; Кальюлайд не хватает необходимой поддержки

Чтобы быть избранным в первом туре парламентского голосования, Президент должен получить поддержку не менее двух третей Членов или 68 голосов.

Действующий президент Керсти Кальюлайд, срок полномочий которой истекает 10 октября, выразила готовность баллотироваться на второй срок в этом месяце, но

у нее нет достаточной поддержки со стороны партий, представленных в парламенте.

В свою очередь, эстонская общественность хотела бы видеть ее на этом посту и в ближайшие пять лет - в недавнем опросе, проведенном социологической исследовательской компанией Kantar Emor, 37% респондентов считали ее предпочтительным кандидатом, а 51% респондентов включили ее в список трех самых желанных кандидатов.

В парламенте, состоящем из 101 члена, у Партии либеральных реформ 34 места, у Центристской партии - 25 мест, у Консервативной народной партии - 19 мест, у Национальной консервативной партии "Отечество" - 12 мест и у Социал-демократической партии - 11 мест.