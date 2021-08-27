В Эстонии школьников отправили на карантин уже на четвертый день учебы, к вечеру решение изменили

Министр ответила на вопрос, пояснив, что упрощенная процедура карантина в школах фактически вступит в силу 1 сентября, но начала выяснять, почему и как детей отправили домой.

К вечеру того же дня поступила новая информация. "Около семи или восьми часов вечера пришли следующие электронные письма, в которых говорилось, что класс моего ребенка не находился в тесном контакте с инфицированным учителем и может снова пойти в школу в пятницу", - продолжила Лиллепярг.

Министр образования также объяснила, что с Департаментом здоровья было достигнуто соглашение, согласно которому в тех школах, которые начали работу раньше, могут соблюдаться упрощенные правила. "Я надеюсь, что дети, помещенные в карантин , смогут пройти тест на новой неделе, а те, у кого тест отрицательный, смогут продолжить контактное обучение. Прошу прощения за недоразумение", - сказала Керсна.

Бомба продолжает тикать

В пятницу утром родителям были отправлены электронные письма с новыми объяснениями, в которых говорилось, что вмешательство родителей помогло разрешить ситуацию. "Кто-то из родителей с юридическим образованием, видимо, общался с Департаментом здоровья, как указано в письме директора. Нашим родителям написали, что благодаря их вмешательству Департамент здоровья или министерство разрешили проводить экспресс-тесты для детей в школе с 1 сентября. Таким образом, дети, которые находились в карантине в течение десяти дней в четверг и в противном случае должны были бы находиться дома до 6 сентября, теперь могут пойти в школу для экспресс-тестирования 1 сентября, и в случае отрицательного результата теста они смогут приступить к учебной работе на следующий день", - сказала Лиллепярг.

Хотя ситуация разрешилась, стороны заявили, что они очень обеспокоены произошедшим. "Возник вопрос, как могло случиться так, что школы могли начать учебный год раньше, но в то же время новые правила вступают в силу только 1 сентября. И в этом случае в Тартуской частной школе бомба продолжает тикать, так сказать, до 1 сентября, там учеба тоже началась раньше", - отметил родитель.

Имре Каас, пресс-секретарь Департамента здоровья

В случае Тартуской католической школы возникла ситуация, когда Департамент здоровья исходил из действующего постановления. Новые правила, то есть новое постановление правительства, вступят в силу 1 сентября. Следовательно, с юридической точки зрения должны применяться предыдущие правила, а не принципы, которые будут применяться в будущем.

Однако, учитывая, что мы хотим, чтобы школы оставались открытыми, мы быстро изменили свою позицию и немедленно применим принципы, которые вступят в силу 1 сентября. В данном случае цель - не тыкать пальцем в закон, а обеспечить в школах одинаковые для всех условия.

Если в некоторых учебных заведениях учебный год начинается раньше, неоправданно относиться к ним иначе, чем к другим. Это пример ситуации, когда хотели как лучше, но вмешались юридические нюансы. Государство не может быть жестким, оно должно проявлять гибкость. Все ученики, которых отправили домой, могут вернуться в школу.

Невозможно предсказать, может ли дистанционное обучение вернуться, поскольку это зависит, прежде всего, от уровня заражения. Департамент здоровья активно следит за происходящим, и, если ситуация ухудшится, возможно, мы попросим правительство пересмотреть свои принципы. Однако сейчас все хотят, чтобы школы оставались открытыми как можно дольше, потому что место учеников - в школе, а не дома за монитором.

Департамент здоровья приносит свои извинения тем, для кого эта ситуация вызвала неудобства, и желает всем удачного начала учебного года!