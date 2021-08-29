"Покажите пример": начат сбор подписей за обязательный сертификат Covid-19 для депутатов Сейма

"Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример!", - пояснил инициатор инициативы Артур Терешкович.

По его мнению, каждый действующий депутат Сейма должен иметь обязательный совместимый сертификат Covid-19, так как без него он "не может представлять общество, в котором сам предписал обязательную вакцинацию для ряда профессий".

Общество тем самым получит дополнительную уверенность в необходимости и безопасности вакцинации, а также увидит индивидуальную лояльность каждого депутата к обществу и населению, убежден автор инициативы.

На данный момент из необходимых 10 000 инициативу подписали 292 человека.

Как ранее сообщал RUS TVNET, 26 августа абсолютное большинство депутатов парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией концептуально поддержало обязательную вакцинацию депутатов Сейма.

За это предложение голосовали депутаты Эдвин Шноре (Национальное объединение), Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия), Айнар Латковскис ("Новое Единство", Мартиньш Штейнс ("Для развития/За"), Атис Закатистов и Раймонд Бергманис (Союз зеленых и крестьян), против были Иван Клементьев ("Согласие") и Марис Можвилло ("За человечную Латвию"), которые считают, что включение какой-либо категории в закон об "обязательной вакцинации" нарушает права человека и ухудшает общее настроение в стране.

Планируется, что переболевшие Covid-19 депутаты также смогут работать в парламенте, однако тесты не будут годны, хотя в начале недели совет фракций решил, что парламентарии смогут работать и с отрицательным тестом на Covid- 19.