Шариат: что говорят о нем ученые и как его применяют в мире

"Хадд" - серьезные преступления, с установленными для них наказаниями. Под эту категорию подпадают некоторые виды воровства, за которые полагается ампутация руки нарушителя.

"Тазир" - более легкие преступления, наказание для которых определяет сам судья.

Но добиться подведения нарушения под категорию "хадд" нелегко.

Вот что говорит об этом профессор Роберт Глив в интервью Би-би-си: "Надо помнить, что крайние наказания, которые можно найти в Коране, в юридической (исламской) литературе, выделяются исключительно высокой доказательной планкой. Например, наказанием за прелюбодеяние для человека, находящегося в браке, является забивание камнями до смерти. Но чтобы было основание для применения такого наказания, необходимо наличие четырех свидетелей, которые были бы очевидцами совершенного акта. А это крайне маловероятное обстоятельство".

В индонезийской провинции Ачех, публичное наказание женщине, которая была поймана с бойфрендом. ФОТО: Getty Images

"Даже в современную эпоху вуайеризма, добиться такого невозможно, - подтверждает Асма Афсаруддин, профессор исламских исследований Университета штата Индиана в США в статье в The Conversation в 2017 году. - Поэтому неудивительно, что оно почти никогда не применялось до наших дней".

"За все время, что я изучаю историю ислама, я ни разу не нашел примера побивания камнями за прелюбодеяние ни в одном из исторических текстов. Может быть, я недостаточно источников изучил. Но пока это так", — вторит ей в интервью Би-би-си профессор Хью Кеннеди из Лондонской школы ориенталистики и африканистики.

Почему же в современную эпоху эти, запрещенные ООН, наказания до сих пор могут применяться в некоторых странах, где большинство населения составляют мусульмане, например, в Пакистане или Нигерии? Профессор Афсаруддин считает, что шариатские суды, выносившие такие приговоры, не следовали шариатским правилам или находились под влиянием политиков, которые хотели выглядеть поборниками веры.

Согласно опросам, отношение мусульман к жестоким приговорам шариатских судов сильно разнится от страны к стране. И далеко не во всех исламских странах с действующими судами шариата применяются подобные наказания.

Но вот во время правления талибов в Афганистане в 1996-2001 годах поступали сообщения о применении подобных наказаний, в том числе забивания камнями. Потому их нынешнее возвращение в Афганистан вызывает столько озабоченности в мире, особенно о положении афганских женщин.

Что на самом деле запрещает шариат женщинам?

Коран признает абсолютное равенство между мужчинами и женщинами, напоминает Асма Афсаруддин. Многие права, которые он предоставляет женщинам, были практически революционными в свое время: им полагался равный с мужчинами доступ к знаниям, она могла выбирать мужа, имела право на наследование собственности мужа (приданое оставалось за ней), и могла начать бракоразводный процесс (при определенных условиях). Исламские богословы разрешали аборт до трех месяцев беременности, если была угроза жизни матери.

Кстати, о разводе. Классическая формулировка, напоминает Мона Сиддики, предполагает, что муж должен трижды сказать о намерении развестись, но между тремя заявлениями должен пройти некоторый период времени, обычно месяц. То есть Коран давал возможность семейной паре в течение трех месяцев восстановить отношения. Однако позже почти все богословы интерпретировали этот отрывок из священной книги так: мужчине достаточно сказать о разводе три раза подряд, чтобы он вступил в силу.

Положение женщин во многих мусульманских странах определяет часто не собственно шариат, а местные племенные обычаи ФОТО: Getty Images

Более поздние положения были привнесены в шариат в соответствии с племенными обычаями различных народов, принявших ислам. Собственно оттуда, считают ученые-исламоведы, идут некоторые правила, которые сегодня представляются многим отсталыми и даже варварскими.