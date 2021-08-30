Переднеприводные "Жигули-Порше", которые свергли коммунизм

Линард Зандовскис, специалист по научным исследованиям Рижского моторного музея, рассказывает, что в 1980 году было подписано соглашение с Porsche о сотрудничестве в разработке нового переднеприводного автомобиля. Для этого было приобретено 20 различных западных патентов. Стоимость проекта изначально планировалась в 200 миллионов рублей, но в результате обошлась в два раза дороже и, вероятно, стала одной из причин распада Советского Союза.

Производство легендарных девятых "Жигулей" началось в 1987 году, и в период его расцвета, когда процветали первые кооперативы, официальная цена автомобиля составляла 8 900 рублей. Перекупщики же просили за него втрое дороже, потому что для предпринимателей того времени такая машина была символом статуса, желательно металлического или цвета мокрого асфальта. Треть моделей этой машины продается на экспортном рынке, потому что за рубежом высоко ценят функциональность автомобиля.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Паул Тимротс оценивает экспонат Рижского моторного музея как настоящий суровый мужской автомобиль - это прочная машина с дизайном "сложенной бумаги", четырьмя дверями, прямыми линиями и лаконичным дизайном интерьера. Однако с двигателями в советском автопроме дела обстояли неплохо, поэтому двигатель "девятки" работал тихо и динамично, служил долго и легко ремонтировался. Линард Зандовскис называет это последней машиной, которую он мог отремонтировать в гараже сам. Стандартная модель имела двигатель объемом 1,3 литра, массу в 900 килограммов и мощность 65 лошадиных сил. Проблемой для водителей оказалось первое бесконтактное электронное зажигание (поэтому с собой приходилось водить блок зажигания), а для производителей - вогнутые раскрывающиеся стекла с правильным радиусом.

Какую деталь "Жигулям" подарил дизайнер Porsche Анатол Лапиньш и как автомобиль был адаптирован к плохим дорогам того времени, смотрите в новой серии передачи.

Видео: сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)