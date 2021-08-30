"Беспрецедентный вызов": главный инфектолог страны написал эмоциональное сообщение о Covid-19

Думпис пишет, что "врачи привыкли работать с пациентами, которые причинили себе вред из-за вредных привычек или халатности".
"Однако тот факт, что палаты быстро заполняются невакцинированными пациентами с Covid-19, некоторые из которых даже отрицают существование болезни, представляет собой беспрецедентный вызов", - сказал Уга Думпис.
Как уже сообщалось, у ведущего инфектолога страны "хороших новостей насчет осени нет".
По его словам, очевидно, что заболеваемость Covid-19 в Латвии будет расти, вопрос только в "размере" волны, который невозможно предсказать. Соответственно, задача государства - обеспечить, чтобы массовая заболеваемость не происходила одновременно, например, за счет снижения наибольших рисков распространения инфекции, которые имеются в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.
Думпис подчеркнул, что самая большая проблема Латвии в борьбе с Covid-19 - низкий охват вакцинацией. Те, кто не привит, с большой вероятностью этой зимой заразятся Covid-19, прогнозирует эксперт.
Он признал, что дельта-штамм коронавируса, в отличие от других, заражает и привитых, но в любом случае вакцинированные значительно лучше защищены от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.
Думпис отметил, что группы риска Covid-19 не изменились: это по-прежнему пожилые люди, хронические больные, люди с повышенным давлением и весом и т. д. Он также обеспокоен увеличением распространенности Covid-19 среди молодых людей - и потому, что у некоторых детей имеются тяжелые заболевания, и потому, что они могут передать инфекцию людям из групп риска.