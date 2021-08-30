Награду в области архитектуры Риги получил новый торгово-офисный комплекс Origo

Награда вручена "за органичное, гармоничное и многофункциональное насыщение городской среды в центре Риги, а также за комплексное решение архитектурной среды с соблюдением требований универсального дизайна и экологической доступности".

Награду получил офисный комплекс и его авторы - архитекторы Улдис Зандерс, Инга Пинке, Артур Мартинсонс, Зане Страуме, ландшафтные архитекторы Илзе Рукшане, Хелена Гутмане, Иева Диманте, архитектор-градостроитель Марк Гелдофс и ландшафтный техник Рута Тобиеса.

Рижское архитектурное бюро также отметило 12 проектов за выдающиеся достижения в архитектуре отдельных объектов. На выставке были представлены здания из категорий административных зданий, многоквартирных домов, домов культуры, коммерческих зданий, транспортной инфраструктуры, а также учреждений здравоохранения и образования.

Из 625 объектов строительства, введенных в эксплуатацию в прошлом году в Риге, 24 здания были внесены в список участников конкурса и номинированы на дальнейшую оценку.

"Все финалисты выставки этого года являются частными инвестиционными проектами. Каждый объект особенный, демонстрирует профессионально разносторонний и объективно качественный вклад в архитектуру и градостроительство Риги, поэтому жюри выставки решило отметить всех финалистов", - пояснил архитектор Риги Гвидо Принцис.

Он рассказал, что торгово-офисный комплекс Origo реализован со скандинавским подходом к деталям, где нет ничего незначительного и каждый элемент проекта играет свою роль. Хотя объект в основном представляет собой пространство для торговли и работы, он организует городскую среду и стал новым местом встречи горожан и гостей как в помещении, так и на открытом воздухе.

Как сообщалось, сегодня прошло вручение наград за лучшие архитектурные проекты года.

На награду претендуют офисные здания, многоквартирные дома, культурные постройки, коммерческие здания, объекты транспортной инфраструктуры, а также здания медицинских и образовательных учреждений.