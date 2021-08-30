Ограбление банка в Бразилии: были замешаны 50 преступников, а на крышах машин находились заложники

Преступники ограбили три банка в центре Арасатубы. На данный момент неизвестно, сколько денег удалось украсть преступникам.

Во время ограбления преступники захватили несколько человек, которые позже были привязаны к крыше и капоту автомобилей, на которых преступники скрылись с места происшествия.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

По данным полиции, в результате нападения погибли как минимум три человека, в том числе один из грабителей.

К масштабному преступлению были причастны десятки людей, которые перекрыли дороги автомобилями и заложили в городе несколько взрывных устройств.

Полиции удалось восстановить контроль над центром Арасатуба, но в настоящее время неизвестно, удалось ли освободить заложников.

Полиция пока не раскрывает подробностей обстоятельств происшествия, сообщая лишь, что в результате ограбления пострадали не менее трех человек.

Пока что полиции удалось задержать нескольких нападавших.

Aflição total, meu Deus, oremos por todas essas pessoas que estão sendo feitas de reféns nesse mega assalto aqui em Araçatuba 😭😭😭 #Araçatuba #OremPorAraçatuba pic.twitter.com/lBo4Ti2rk0 — thales (@thalespatrizzi) August 30, 2021