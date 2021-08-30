Ограбление банка в Бразилии: были замешаны 50 преступников, а на крышах машин находились заложники

Преступники ограбили три банка в центре Арасатубы. На данный момент неизвестно, сколько денег удалось украсть преступникам.
Во время ограбления преступники захватили несколько человек, которые позже были привязаны к крыше и капоту автомобилей, на которых преступники скрылись с места происшествия.
По данным полиции, в результате нападения погибли как минимум три человека, в том числе один из грабителей.
К масштабному преступлению были причастны десятки людей, которые перекрыли дороги автомобилями и заложили в городе несколько взрывных устройств.
Полиции удалось восстановить контроль над центром Арасатуба, но в настоящее время неизвестно, удалось ли освободить заложников.
Полиция пока не раскрывает подробностей обстоятельств происшествия, сообщая лишь, что в результате ограбления пострадали не менее трех человек.
Пока что полиции удалось задержать нескольких нападавших.
В последние годы в Бразилии участились ограбления с захватом заложников. Заложники используются преступниками как живые щиты, что не позволяет полиции начать огонь по ним.