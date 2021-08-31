20-летняя миссия в Афганистане закончилась: страну покинули последние американские солдаты

"Я здесь, чтобы сообщить, что мы завершили вывод [военных сил] из Афганистана и военную миссию по эвакуации граждан США", - заявил в Пентагоне журналистам глава Центрального командования ВС США (CENTCOM), генерал Кеннет Маккензи.

Последний американский военный самолет - большой транспортный самолет С-17 - вылетел из аэропорта Кабула за минуту до полуночи по местному времени. На этом самолете Афганистан покинул и посол США Росс Уилсон.

В ходе реализуемой США эвакуации Афганистан покинули примерно 123 000 человек - американцы, афганцы и граждане других стран. Операции по эвакуации осуществили и другие страны.

По словам Маккензи, США не удалось эвакуировать всех, кого планировалось, и в Афганистане остались несколько сотен американцев. Однако среди них есть и те, кто не захотел уезжать, среди них есть и люди с двойным гражданством США и Афганистана.

"Мы не вывезли всех, кого хотели вывезти", - сказал генерал.

"Но я думаю, если бы мы остались здесь еще на десять дней, мы все равно не вывезли бы всех, кого хотели", - добавил он.

Маккензи также отметил, что в аэропорту Кабула не осталось ни одного эвакуируемого.

Он позитивно оценил сотрудничество сил США с талибами во время эвакуации и сказал, что талибы, в ведении которых была безопасность внешнего периметра аэропорта Кабула, были очень прагматичными, деловыми и полезными.

В Кабуле были слышны очереди автоматных выстрелов - так талибы выстрелами в воздух отмечали полный вывод сил США.

Президент США Джо Байден установил вторник, 31 августа, крайним сроком вывода сил США из Афганистана.

После того, как все американские солдаты покинули Афганистан, Байден распространил сообщение, что во вторник выступит перед народом в связи со своим решением полностью ввести военные силы США из этого государства.

Он также выразил надежду, что талибы выполнят обещание и позволят покинуть Афганистан тем, кто хочет это сделать.

Таким образом, завершилось почти 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Руководимые США силы НАТО были направлены в Афганистан после терактов 11 сентября 2011 года, которые реализовала террористическая Al Qaeda, базировавшаяся в Афганистане под защитой исламистской группировки "Талибан".

Под занавес вывода военного контингента США и других стран из Афганистана, талибы развернули операцию по нападению и быстро захватил почти всю территорию страны, а 15 августа пала и столица Кабул.