Признаки того, что ребенку сложно адаптироваться к учебе офлайн. Что делать родителям?

Эксперты программы Samsung "Skolēna digitālais IQ" подчеркивают, что дети быстрее взрослых приспосабливаются к переменам, и главная задача родителей – выслушивать своих отпрысков, своевременно замечать изменения в поведении и откровенно говорить и о происходящем вокруг, и о чувствах, возникающих в новом повседневном ритме.

Почти два учебных года прошли в неопределенном режиме: учеба происходила онлайн, а личные встречи случались лишь периодически.

По словам экспертов, родителям обязательно следует помнить о том, что возвращение в школу и адаптация к этой среде может потребовать времени.

"Важно, чтобы родители понимали и поддерживали ребенка на этом этапе. Хорошо бы чаще разговаривать с ребенком, идти на контакт, строить позитивные отношения, чтобы быть в курсе повседневной жизни своего ребенка, знать о его интересах и друзьях. В таком случае признаки того, что возвращение в школу вызывает у ребенка дискомфорт, будет легче заметить", – поясняет партнер программы Samsung "Skolēna digitālais IQ", клинический психолог Центра ресурсов для детей и подростков, руководитель группы поддержки родителей Элина Бартуле.

Эксперты признают, что работа и учеба в удаленном режиме негативно сказываются на способностях социализации, и, хотя у нас всех долго не было такой возможности, в особенности детям и подросткам очень важно вернуться к привычным, доковидным будням, встречаться очно и успешно общаться. Эксперты во всем мире разрабатывают механизмы безопасного возвращения к очной учебе. Хотя именно офлайн-формат – наилучший для физического и ментального здоровья детей, может пройти какое-то время, пока этап перемен будет создавать все новые сложности и дети снова привыкнут к возвращению в школу.

Признаки, которые могут свидетельствовать о сложностях, если наблюдаются длительное время:

Изменение аппетита,

Потеря или набор веса,

Сложности с засыпанием, пробуждение по ночам с затрудненным последующим засыпанием, длительный недосып,

Частые головные боли,

Необъяснимая усталость, отсутствие энергии,

Сложности с концентрацией внимания и с тем, чтобы доводить дела до конца,

Избегание друзей и социальной активности,

Ухудшение оценок,

Чрезмерная тревожность,

Самоповреждение (нанесение себе порезов, ожогов, ударов и др.),

Агрессивное поведение.

Как помочь в подобных случаях?

"Признаки могут быть разными, и их интенсивность также может разниться и меняться. Подростки зачастую скрывают от родителей свое истинное самочувствие. Важно уделять внимание построению позитивных отношений, так чтобы ребенок мог рассказывать о своих сложностях, а родитель мог бы вовремя заметить изменения в настроении молодого человека, его поведении и физическом здоровье. На ментальное здоровье могут влиять различные факторы: отношения с ровесниками или в семье, физическое здоровье, длительный стресс, социальная среда, отношения в школе и др. Если замечаете нетипичное для ребенка поведение или физические изменения, о них надо говорить и искать общее решение. В случае необходимости нужно обязательно обращаться за помощью", – подсказывает Э. Бартуле.

О программе Samsung "Skolēna digitālais IQ"

Компания Samsung Electronics Baltics уже пятый год реализует цифровую программу для молодежи Skolēna digitālais IQ. В этом году в ее рамках организуется конкурс идей для школьников Solve for Tomorrow. В нем учащиеся 9-11 классов ищут решений, которые позволят использовать технологии так, чтобы улучшать самочувствие и делать жизнь более осмысленной. Сейчас проходит 2-й тур конкурса, в котором над усовершенствованием своих идей работают 45 команд со всей Латвии. Партнерами инициативы в Латвии являются Министерство образования и науки ЛР, Государственный центр содержания образования, Информационное бюро Европейского парламента в Латвии, Инновационный центр науки и образования, Латвийское агентство инвестиций и развития, Латвийский центр безопасного интернета, Латвийская ассоциация стартапов Startin.LV, Центр ресурсов для детей и подростков, Рижская дума школьников и агентство цифровых решений Cube.