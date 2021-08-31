Попадает в больницу семнадцатилетний парень. Ему делают операцию. Потом выясняется, что нужна еще одна. Потом еще какая-то открывается история — в итоге пять операций и непонятно, сколько их еще предстоит. Очень много неопределенности. Мы подходим к палате: там внутри сидит психолог, а бабушка ждет снаружи. И мы начинаем работать с ней.

Специально для TVNET доктора-клоуны делятся своими историями от первого лица.

Меня представляют — "Это Доктор Гугл" — и поясняют: "На любой ваш вопрос у него есть ответ".

Бабушка с интересом и некой неловкостью говорит: "Ладно, я воспользуюсь".

И спрашивает: "Сколько еще мне волноваться?".

Я уверенно отвечаю: "Мы сейчас же это прекратим!".

И начинаем играть "в зеркало": я делаю, за мной повторяют.

Я дышу — и мы дышим вместе. Поскольку дыхание замедляет, расслабляет, уводит внимание от мыслей, она уже естественным образом от этого расслабления начинает подхихикивать.

Тогда я надуваю воображаемый шарик, небольшой, бросаю его… и он летит — медленно, как и положено воображаемому надувному шарику…

Бабушка его ловит, и я вижу, что в ее руках он уже как будто немного побольше. Она бросает его Гунте (Доктор Гуга), у нее он раздувается еще больше, Гунта бросает его мне.

Мы с Гунтой на одной волне и понимаем, что произойдет во время следующего хода. Я отправляю этот шарик бабушке, в ее руках он становится еще больше. Я говорю: "Это шар тревоги". Бабушка кивает (и не на автомате, а потому что действительно включилась, поверила), бросает мне в ответ, а я ловлю уже совсем огромный шар.

Гунта подходит с воображаемой иголочкой и... ззззззззззззззззззззшшшшшшшшшшшуууууээээ — шар сдувается у нас на глазах. Я беру его, словно тряпочку, двумя пальцами, трясу им в воздухе, выбрасываю — так, словно он ничего не значит, как любой лопнувший шарик.

И женщина начинает… хохотать! Хохотать и благодарить, потому что ее резко вдруг "отпустило".

***

При работе с тревогой очень важно заземлиться, наладить дыхание и замедлить темп. Этот шарик идеально подходит, потому что он про все. Это игра с понятными правилами: каждый знает, что делать, где чей ход — это дает определенность. Здесь есть место для экспрессии, чтобы выплеснуть напряжение. И воображение, которое только что рисовало тебе страшные картины будущего, теперь превратилось в лестницу, по которой ты выбираешься на свободу.

***

Уже 9 лет ребята приходят в детские отделения латвийских больниц, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Больничные клоуны — это узкие специалисты, занимающиеся терапией. Это отдельная форма психологической поддержки, требующая ювелирной работы. Доктора-клоуны проходят профессиональную подготовку и постоянную супервизию. Все это требует средств.

"Dr. Klauns" — благотворительная организация, существующая только на пожертвования. Помочь может каждый: достаточно лишь оформить пожертвование на сайте www.drklauns.lv, а также в рамках благотворительной акции приобрести мороженое TIO или красные клоунские носы в магазинах Rimi.

Мы вместе создаем благоприятную среду в больницах, где дети быстрее и легче идут на поправку!