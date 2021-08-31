На границе был обнаружен переводчик, который помогал мигрантам пересечь латвийско-белорусскую границу

Сотрудники Государственной пограничной службы с сотрудниками Службы государственной безопасности установили совершение возможного уголовного преступления, связанного с нелегальной миграцией.

В начале августа этого года сотрудники Государственной пограничной службы возбудили уголовное дело в отношении переводчика, который предоставил группам лиц, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, возможность незаконного пребывания в Латвийской Республике.

В пятницу, 6 августа, сотрудники Государственной пограничной службы в ходе проверки условий въезда и проживания иностранцев обнаружили четырех иракских граждан, незаконно пересекших государственную границу, а в ходе расследования пограничники установили, что в этом деянии им помог переводчик, который ранее предоставлял услуги перевода для Государственной пограничной охраны.

Расследование также показало, что этот человек предоставил еще девяти иракским гражданам, незаконно пересекшим границу в июне этого года, возможность незаконно остаться в Латвийской Республике.