В единственной неконтролируемой "Талибаном" провинции произошло столкновение. Погибли восемь талибов

После падения Кабула 15 августа Пенджаб был единственной провинцией, не принадлежащей к Талибану. Бои между талибами и местными боевиками продолжаются и в соседней провинции Баглан.

Бои произошли в районе западного входа в долину Пенджаба, где талибы напали на ополченцев, представителя группы, лояльной лидеру Пенджаба Ахмаду Масуду.

Атака, которая могла стать испытанием для ополченцев Пенджаба, была отражена. Восемь талибов были убиты и столько же ранены. Также были ранены двое бойцов NPF.

Ахмадшад Масуд, сын легендарного лидера моджахедов Ахмада Масуда, возглавляет большую группу из тысяч человек в Пенджабе, в которую входят местные боевики и бывшие солдаты расформированной афганской армии, в том числе бойцы спецназа.

Последний из них Масудов призвал к урегулированию конфликта с Талибаном путем переговоров, предупредив, что он будет выступать против нападения на Пенджаб.