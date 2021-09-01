Бизнесмена Анатолия Быкова признали виновным в двойном убийстве в 1990-е. Чем он известен?

Анатолия Быкова обвиняют и по другим статьям, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, руководстве преступным сообществом и покушении на убийство.

Быков уже не первый раз предстает перед судом за свою криминальную деятельность. Би-би-си вспоминает самые интересные факты из биографии бизнесмена, известного в криминальном мире под прозвищами "Толя-Бык" и "Челентано".

От учителя до депутата

Анатолий Быков родился в январе 1960 года в Иркутской области в семье рабочего и уборщицы. Учился в строительном техникуме в городе Назарово в Красноярском крае, служил в армии, затем поступил в Красноярский педагогический университет. После окончания вуза Быков несколько лет работал по специальности - учителем физкультуры в школе города Назарово.

В 1990-м году Быков переехал в Красноярск и начал заниматься бизнесом - основал фирму СТМ ("Строительство, технологии, металл"). В 1992 году Быков приобрел 10% акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), второго по величине алюминиевого завода в мире. Через несколько лет Быков дорос до должности главы совета директоров КрАЗа, а его доля в предприятии выросла до 28%.

В 1990-е годы Анатолий Быков в разное время контролировал и другие крупнейшие металлургические и энергетические предприятия Красноярского края.

Закрепившись на металлургическом рынке, Быков пошел в политику: в 1996 году был избран депутатом Назаровского городского Совета, а через год - депутатом заксобрания Красноярского края. С тех пор Быков принимал участие практически во всех региональных избирательных кампаниях, успешно продлевая свой мандат.

Быков был популярным политиком в регионе в том числе и из-за активной общественной деятельности: он владел благотворительными фондами, устраивал концерты и спортивные мероприятия, помогал ветеранам и сиротам, строил храмы и больницы.

На выборах главы Красноярского края в 1998 году Быков поддержал кандидатуру генерала Александра Лебедя, который тогда и возглавил регион, однако вскоре после этого Быков признался, что "ошибся в нем как в губернаторе". Между чиновниками произошел конфликт, именно при Лебеде против Быкова были возбуждены первые уголовные дела.

В 2015 году политическая карьера Анатолия Быкова завершилась из-за введения так называемого "криминального фильтра" - ограничений на участие в выборах для лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям.

Конфликт с Пашей-Цветомузыкой

Акционирование металлургических предприятий Красноярского края в начале 1990-х годов сопровождалось всплеском криминальной активности в регионе. Так, в июле 1994 года неизвестные жестоко избили гендиректора КрАЗа Ивана Турушева, а через месяц в подъезде своего дома был убит владелец пакета акций КрАЗа и ближайший соратник Турушева Виктор Цимик.

В Красноярске активно действовали многочисленные криминальные группировки, одной из которых, как позднее установило следствие, руководил Анатолий Быков. Тогда же за бизнесменом закрепились клички "Толя-Бык" и "Челентано".