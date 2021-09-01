Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V"

Накануне пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова в эфире телеканала TA3 заявила о низком спросе на российскую вакцину. По ее словам, во всей стране осталось лишь шесть человек, которым до 31 августа необходимо получить вторую дозу "Спутника V".

В РФПИ заявили, что Словакия использовала всю поставленную вакцину

Между тем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) утверждают, что Словакия использовала всю вакцину из партии, поставленной в начале года. "Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", - заявила пресс-служба РФПИ. Одновременно в компании заявили, что "Спутник V" стал в Словакии частью политической борьбы между политическими силами, против российской вакцины была организована информационная кампания.

Ранее представитель РФПИ заявил "Интерфаксу", что "Спутник V" предлагался в Словакии лишь в восьми из 156 центров вакцинации. Российская вакцина использовалась в этой стране в начале июня. Регистрация желающих привиться "Спутником V" завершилась 30 июня, более 15 тысяч человек заявили о желании получить эту вакцину, отмечает ТАСС. При этом Словакия получила 200 тысяч доз вакцины. В июле министерство здравоохранения в Братиславе сообщило, что 160 тысяч доз препарата возвращены России.

"Спутник V" привел к правительственному кризису в Словакии