"Запахи чувствую - это не ковид". Почему это давно не так?

Дельта-штамм коронавируса - один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя Covid-19, относящийся к линии поколений B.1.617. Впервые этот вариант был обнаружен и описан в Индии. 24 августа на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что распространенность дельта-штамма Covid-19 в Латвии достигла 97,3%.
По предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза, пишет Русская служба BBC.
Симптомы "классического Covid-19"
Симптомы заражения Covid-19 у людей проявляются по-разному, но к наиболее распространенным относятся:
- высокая температура (жар);
- боль в горле;
- сильная головная боль;
- усталость;
- сухой кашель;
- потеря обоняния или вкуса.
Также к ним обычно причисляют:
- одышку (возможно, давящее ощущение в груди);
- мышечную боль;
- воспаление в горле;
- диарею, тошноту и насморк.
Эти симптомы обычно слабо выражены и возникают постепенно. Есть также случаи, когда люди заражаются, но у них не проявляется никаких признаков заболевания.
Если о симптомах Covid-19 известно уже достаточно, то о том, как проявляется именно дельта-штамм, информации не так много. При этом врачи советуют людям быть предельно внимательными, так как новый вариант коронавируса отличается своей заразностью.
Список симптомов заражения новым дельта-штаммом пополнили:
- головная боль;
- саднящее горло;
- сильный насморк.
Как пишет Русская служба BBC, все эти новые симптомы стоит рассматривать вместе с другими признаками, характерными для заболевания Covid-19, поскольку у каждого из них в отдельности может быть совершенно другая причина.
Как пишет автор исследования Zoe Covid Symptom study профессор Тим Спектор, людям, которые заболели дельта-штаммом, может показаться, что у них просто сильный грипп. Тысячи людей регистрировали свои симптомы в специальных мобильных приложениях, и с помощью этих данных профессор Спектор сделал вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже. И если заболевание по-прежнему может сопровождаться высокой температурой, то
потеря запаха уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.
"Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, - приводит слова профессора Тима Спектора Русская служба BBC. - Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему".
Специалисты советуют всем, у кого появились вышеперечисленные симптомы, сдавать тест на Covid-19.
Некоторые ученые говорят о том, что одним из симптомов дельта-штамма можно считать расстройство желудка. Но, как пишет "Медуза", несмотря на заявления отдельных врачей, пока нет оснований считать, что диарея или рвота - популярные симптомы нового штамма Covid-19.
Действия при подозрении на Covid-19
Согласно рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний, основные принципы предотвращения заболевания остаются неизменными:
- Соблюдайте дистанцию 2 метра;
- Мойте руки;
- В общественном транспорте надевайте маску или другое изделие из ткани, закрывающее рот и нос.
- Оставайтесь дома;
- Обратитесь к семейному врачу и сдайте тест на Covid-19.