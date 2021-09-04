"Запахи чувствую - это не ковид". Почему это давно не так?

Дельта-штамм коронавируса - один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя Covid-19, относящийся к линии поколений B.1.617. Впервые этот вариант был обнаружен и описан в Индии. 24 августа на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что распространенность дельта-штамма Covid-19 в Латвии достигла 97,3%.

По предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза, пишет Русская служба BBC.

Симптомы "классического Covid-19"

Симптомы заражения Covid-19 у людей проявляются по-разному, но к наиболее распространенным относятся:

высокая температура (жар);

боль в горле;

сильная головная боль;

усталость;

сухой кашель;

потеря обоняния или вкуса.

Также к ним обычно причисляют:

одышку (возможно, давящее ощущение в груди);

мышечную боль;

воспаление в горле;

диарею, тошноту и насморк.

Эти симптомы обычно слабо выражены и возникают постепенно. Есть также случаи, когда люди заражаются, но у них не проявляется никаких признаков заболевания.

Симптомы дельта-штамма

Если о симптомах Covid-19 известно уже достаточно, то о том, как проявляется именно дельта-штамм, информации не так много. При этом врачи советуют людям быть предельно внимательными, так как новый вариант коронавируса отличается своей заразностью.

Список симптомов заражения новым дельта-штаммом пополнили:

головная боль;

саднящее горло;

сильный насморк.

Как пишет Русская служба BBC, все эти новые симптомы стоит рассматривать вместе с другими признаками, характерными для заболевания Covid-19, поскольку у каждого из них в отдельности может быть совершенно другая причина.

Как пишет автор исследования Zoe Covid Symptom study профессор Тим Спектор, людям, которые заболели дельта-штаммом, может показаться, что у них просто сильный грипп. Тысячи людей регистрировали свои симптомы в специальных мобильных приложениях, и с помощью этих данных профессор Спектор сделал вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже. И если заболевание по-прежнему может сопровождаться высокой температурой, то

потеря запаха уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.

"Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, - приводит слова профессора Тима Спектора Русская служба BBC. - Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему".

Специалисты советуют всем, у кого появились вышеперечисленные симптомы, сдавать тест на Covid-19.

Некоторые ученые говорят о том, что одним из симптомов дельта-штамма можно считать расстройство желудка. Но, как пишет "Медуза", несмотря на заявления отдельных врачей, пока нет оснований считать, что диарея или рвота - популярные симптомы нового штамма Covid-19.

Действия при подозрении на Covid-19

Согласно рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний, основные принципы предотвращения заболевания остаются неизменными:

Соблюдайте дистанцию 2 метра;

Мойте руки;

В общественном транспорте надевайте маску или другое изделие из ткани, закрывающее рот и нос.

В случае недомогания: