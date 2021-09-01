В Эстонии выставлен на продажу хутор стрелка-убийцы
Судебный исполнитель выставил на продажу хутор стрелка из Эстонии Микка Таррасте, который убил двух людей и был приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
Судебный исполнитель выставил на продажу хутор стрелка из Эстонии Микка Таррасте, который убил двух людей и был приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
В мае суд решил, что Таррас, стрелявший в людей и убивший двух человек, должен провести за решеткой двадцать лет. Суд также удовлетворил гражданские иски всех потерпевших и обязал стрелка выплатить более 334 000 евро.
В середине июня Пярнуский уездный суд наложил арест на имущество Таррасте для покрытия гражданского иска, а вчера хутор был выставлен на продажу в электронной среде для проведения аукционов судебными исполнителями и банкротными управляющими.
На территории хутора находится одноэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, шахтный колодец и туалет. Судебный исполнитель назначил начальную цену хутора в 15 000 евро.