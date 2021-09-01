Эстонские рабочие во время строительных работ нашли авиабомбу: уже третий случай в этом районе

Бомба вышла на поверхность во время рытьевых работ, но встретившийся с ней водитель экскаватора сначала не заметил бомбу и вместе с грунтом положил ее в кузов грузовика. Затем водитель грузовика перевез груз на расстояние около 30 метров и вывалил там, пишет Virumaa Teataja.
Только когда водитель экскаватора стал разравнивать гору земли, он заметил бомбу, ударив по ней несколько раз ковшом.
На место вызвали полицию и саперов. Последние объяснили, что сначала оценят опасность взрывного устройства. Точнее говоря, можно ли его транспортировать или нужно взорвать на месте. В итоге транспортируемая бомба была доставлена на Центральный полигон Сил обороны для уничтожения.
Саперы с помощью детектора проверили и территорию вокруг места, где была найдена бомба. Ничего опасного не обнаружено.
На месте говорили, что аналогичная авиабомба некоторое время назад была найден во время строительных работ на соседней площадке, также 100-килограмовое взрывное устройство было найдено во время строительных работ на Нортсу-теэ.