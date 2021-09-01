Эстонские рабочие во время строительных работ нашли авиабомбу: уже третий случай в этом районе

Бомба вышла на поверхность во время рытьевых работ, но встретившийся с ней водитель экскаватора сначала не заметил бомбу и вместе с грунтом положил ее в кузов грузовика. Затем водитель грузовика перевез груз на расстояние около 30 метров и вывалил там, пишет Virumaa Teataja.

Только когда водитель экскаватора стал разравнивать гору земли, он заметил бомбу, ударив по ней несколько раз ковшом.

На место вызвали полицию и саперов. Последние объяснили, что сначала оценят опасность взрывного устройства. Точнее говоря, можно ли его транспортировать или нужно взорвать на месте. В итоге транспортируемая бомба была доставлена на Центральный полигон Сил обороны для уничтожения.

Саперы с помощью детектора проверили и территорию вокруг места, где была найдена бомба. Ничего опасного не обнаружено.

ФОТО: Marianne Loorents

На месте говорили, что аналогичная авиабомба некоторое время назад была найден во время строительных работ на соседней площадке, также 100-килограмовое взрывное устройство было найдено во время строительных работ на Нортсу-теэ.