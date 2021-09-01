Путь афганского солдата в Латвию, спасаясь от талибов и белорусского режима

В интервью порталу sargs.lv, созданному Министерством обороны Латвии, Малек говорит, что в 2012 году он вступил в АНА и сотрудничал с союзниками по НАТО.

В то время он также столкнулся с угрозами со стороны "ИГИЛ" и "Талибана", поэтому попытался покинуть Афганистан и перебраться в безопасную страну. Мужчина пытался переехать в Объединенные Арабские Эмираты, но там ему отказали в помощи.

Соискатель убежища при жизни потерял брата, которого застрелили, а затем выбросили на дорогу перед домом. В 2015 году его мать была смертельно ранена в результате взрыва бомбы на обочине дороги.

Мужчина хотел покинуть Афганистан, чтобы помочь своей семье, потому что не мог полагаться на местное правительство.

Бывший солдат получил гостевую визу в Беларусь, но там с ним обошлись жестоко. Мужчину поместили в тюрьму, где условия были хуже, чем к животным. Ему не разрешали выйти на улицу и подышать свежим воздухом, а первая прогулка была через 140 дней. Солдат признался, что во время заключения пытался покончить жизнь самоубийством.

Он провел в тюрьме около шести месяцев. Белорусские официальные лица утверждали, что он прибыл незаконно, хотя на самом деле это не так. В конце концов, мужчине удалось попасть в Латвию.

Уже сообщалось, что министр обороны Артис Пабрикс недавно призвал Министерство внутренних дел срочно рассмотреть вопрос о предоставлении убежища гражданину Афганистана, который долгое время обеспечивал странам НАТО, включая Латвию, транспортировку в военные базы в Афганистане.

Созданный Минобороны портал sargs.lv ранее сообщал, что это подтверждают и копии договоров, приложенные к письму иностранца Пабриксу. Латвийские компании, которые сотрудничали с этим человеком, положительно отзываются о нем и оценивают полученный опыт положительно.

Учитывая факт, что гражданин Афганистана помог союзникам НАТО в Афганистане, ему и жизни его семье угрожает опасность, и он обеспокоен, что угрозы могут стать реальностью.

В письме Пабриксу он пишет, что "ситуация с безопасностью в Афганистане в настоящее время критическая и ухудшается день ото дня - талибы становятся все более жестокими и уже убили некоторых местных жителей, которые ранее поддерживали силы НАТО в Афганистане".

"Поскольку я был партнером по сотрудничеству Министерства обороны и правительства Латвии в Афганистане, я прошу ваше превосходительство рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании. Если талибы придут к нам, в живых мы не останемся", - говорится в письме.

Министерство обороны попросило МИД оказать поддержку и обеспечить прибытие гражданина Афганистана в Латвию, а МВД - обеспечить процесс предоставления убежища. Кроме того, учитывая угрозу жизни человека, была озвучена просьба решить этот вопрос в срочном порядке.

В Латвии решение о предоставлении убежища - применении статуса беженца или альтернативного принимает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) МВД. После предоставления альтернативного статуса лицу выдается разрешение на временное проживание сроком на один год. Если ситуация в стране происхождения в течение года не изменится, то, на основании заявления лица, ему выдается новое разрешение на пребывание.

Отрицательное решение PMLP может быть обжаловано в Окружном административном суде.