На границе Литвы и Беларуси погиб пожарный

Как сообщает белорусское издание "Белта", несчастный случай произошел 1 сентября. 47-летний Эгидиюс Карал при подготовке к монтажу колючей проволоки получил травму, несовместимую с жизнью. Сотрудникам "Скорой помощи" не удалось спасти его жизнь.

По сообщению литовского МВД, физический барьер на границе с Беларусью возводят бригады, сформированные Департаментом противопожарной безопасности и спасения Литвы и Вооруженными Силами. Учитывая риски, связанные с работой с колючей проволокой, с впредь на участке границы будут дежурить парамедики.