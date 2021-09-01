На границе Литвы и Беларуси погиб пожарный
В Литве во время монтажа колючей проволоки на границе с Беларусью погиб работник Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы, рассказали в МВД страны.
В Литве во время монтажа колючей проволоки на границе с Беларусью погиб работник Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы, рассказали в МВД страны.
Как сообщает белорусское издание "Белта", несчастный случай произошел 1 сентября. 47-летний Эгидиюс Карал при подготовке к монтажу колючей проволоки получил травму, несовместимую с жизнью. Сотрудникам "Скорой помощи" не удалось спасти его жизнь.
По сообщению литовского МВД, физический барьер на границе с Беларусью возводят бригады, сформированные Департаментом противопожарной безопасности и спасения Литвы и Вооруженными Силами. Учитывая риски, связанные с работой с колючей проволокой, с впредь на участке границы будут дежурить парамедики.
В начале августа заместитель начальника литовской Госпогранохраны Видас Мачайтис сообщил, что власти планируют построить на границе с Беларусью стену высотой в четыре метра с колючей проволокой сверху. Стена призвана блокировать большую часть границы между странами. Стоимость забора оценивается в 152,5 млн евро, а строительные работы могут продлиться от года до двух - это зависит от финансирования.