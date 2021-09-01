Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального официально ликвидирован
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прекратил существование как юридическое лицо, пишет "Медуза".
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прекратил существование как юридическое лицо, пишет "Медуза".
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован 31 августа.
Бывший директор Фонда Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией подал заявление на имя министра юстиции России Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов".
ФБК, как и другие организации, связанные с Алексеем Навальным, были признаны "экстремистскими" после жалобы московской прокуратуры 9 июня 2021 года. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Апелляционная инстанция 4 августа отклонила жалобу на решение суда.
10 августа ФБК внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, что подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.