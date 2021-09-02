Темп вакцинации снова начал расти. В среду от Covid-19 были привиты 4,5 тысячи человек

Согласно расчетам агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения (NVD), это на 231 человека больше, чем на прошлой неделе.

Об этом также свидетельствуют последние собранные данные NVD, поскольку не все врачи сразу вводят данные о проведенных вакцинациях в единую базу - часто с задержкой в ​​несколько дней. В результате 5541 человек был вакцинирован в понедельник и 5491 человек - во вторник, а это немного больше, чем на прошлой неделе.

В среду от Covid-19 привит 4571 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 1936 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2552 человека. Еще 83 человека привились вакциной Johnson &Johnson, которая вводится один раз.

В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 765 302 человека, что составляет 40,54% населения страны.