Левитс: правительство должно обсудить необходимость вакцинации педагогов, социальных работников и медиков

Также он подчеркнул, что Сейм должен разрешить принимать решения о необходимых ограничениях на уровне школ и учреждений с учетом распространения Covid-19 в конкретном месте. Левитс отметил, что больше нельзя ограничивать народное хозяйство в той степени, как раньше, но исключением может стать ситуация, если больницы будут переполнены пациентами с Covid-19.

Президент положительно оценил возобновление очной работы Сейма. Главной задачей парламента этого созыва до сих пор были решения, как лучше всего защитить жизнь и здоровье людей и обеспечить их безопасность. Этот вопрос будет актуален и в последний год полномочий парламента, отметил президент.

Левитс подчеркнул, что Covid-19 вновь набирает силу в Латвии, поэтому необходимо выработать единую стратегию по борьбе с ним.

"У нас один общий враг - вирус Covid-19", - подчеркнул президент.