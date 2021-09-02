Остановки без крыш: Рижская дума продолжает обещать установить навесы, но пока результатов нет

В конце июня начальник управления городского дизайна Рижской стройуправы Валдис Домбровскис рассказал LTV, что остановки нового дизайна планируется поставить там, откуда были убраны старые (принадлежавшие коммерсанту JCDecaux). Их замену планировалось выполнить в ближайшие годы, указал специалист.

Первые сто собирались поставить уже до конца года.

Рижское самоуправление начало принимать заявки от соискателей заказа на разработку нового дизайна. В итоге таких нашлось трое. Задача заключалась в том, чтобы за 45 дней разработать и предоставить девять образцов дизайна разных размеров. Этот срок Домбровскис назвал "разумным".

Однако на дворе уже сентябрь, а закупка все еще не объявлена. Представитель департамента сообщения РД Лелде Рудзика указала, что эскизы "уже на финишной прямой".

"Как только они будут закончены, их передадут на общественное обсуждение, тогда горожане смогут выбрать, какие им нравятся больше. Затем эти больше всего понравившиеся эскизы поступят в департамент городского развития РД, там разработают техническое решение. И когда его передадут департаменту сообщения, будет объявлена закупка на строительство остановок", - рассказывает Рудзика.

Представитель департамента сообщения РД считает, что "какие-то готовые технические решения" будут получены к концу сентября.

А вот с департаментом городского развития журналистам больше не удается связаться. Ответа нет.

"Публичное обсуждение займет две-три недели, затем эти технические решения от департамента развития, и потом департамент сообщения приходит к реальному запуску закупки, - пояснила Лелде Рудзика. - Запуск закупки сколько времени потребует?.. У каждой закупки свой срок, в течение которого претенденты могут подать заявки и предложить свои цены для этого проекта. Может быть и ситуация, что закупка закончилась без результатов, когда заявку не подал ни один соискатель, так что ничего конкретного сказать не можем".

Подводя итоги, можно точно сказать, что жителям Риги осенью, зимой, а возможно, и весной придется дожидаться общественного транспорта без навесов на остановках.