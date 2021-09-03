Пт, 3.09.2021
Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

Сыпь, боли, повреждение внутренних органов: главврач Детской больницы о последствиях Covid-19 у детей

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ Photographee.eu

Главврач Детской клинической университетской больницы, пульмонолог, педиатр Ренате Снипе в беседе с журналистами программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказала о воздействии Covid-19 на здоровье детей,  целесообразности теста слюны для массовой проверки учащихся, а также высказалась о безответственности политиков, выводящих людей на улицы против вакцинации и других мер эпидемиологической безопасности. 

Опасность не в болезни, опасность - в последствиях

Врач рассказала, что в Латвии в интенсивной терапии не было ни одного ребенка с Covid-19, но были случаи болезни средней тяжести. Однако Снипе отметила: "Любому родителю нужно задуматься, что если один ребенок ковидом переболеет сравнительно легко, то у другого будут последствия на месяц-два-полгода. Так называемый "долгий ковид", что означает, что у ребенка могут быть проблемы с выносливостью при физической нагрузке, концентрацией и памятью. Также может быть повышенная усталость".

Врач с сожалением отметила, что такие последствия встречаются больше чем у половины детей, перенесших Covid-19. В свою очередь, по словам Снипе, одно из последствий больше чем у 1% переболевших - синдром мультисистемного воспалительного ответа. 

"Жизнеопасное состояние, при котором повреждаются внутренние органы - легкие, сердце, печень, центральная нервная система",

- пояснила врач. Именно с такими последствиями дети могут попасть в интенсивную терапию: "Весной у нас было около 20 таких детей, в очень тяжелом было 5-7. Но все равно все эти 20 детей были в достаточно серьезном состоянии, чтобы мы могли сказать, что

ковид для детей опасен". 

Ренате Снипе отметила, что в нескольких случаях даже не было известно, что ребенок переболел ковидом. Это удалось доказать уже после - при помощи тестов на антитела. 

Болен ли ребенок - что должно насторожить родителя?

Ренате отвечает: "Если у ребенка появляются жалобы на острую боль в животе, какая-то неясная сыпь, он очень вялый, высокая температура - это может свидетельствовать об этом синдроме мультисистемного воспалительного ответа. И тогда следует немедленно обратиться ко врачу". 

Тест на Covid-19 по слюне - насколько важный процесс? 

Главврач отметила, что такие тесты, внедренные в Латвии для массовой проверки учащихся, - идея здравая, поскольку сейчас циркулирует дельта-штамм, который очень быстро распространяется. Ренате подчеркивает, что очень важно понимать, что процесс сдачи теста - не для галочки. Они помогают своевременно обнаружить вирус и не заразить остальных.

Врач подчеркнула, что тест слюны важно делать натощак (не пить и не есть за полчаса-час до процедуры). Она также добавила:

"Чем позже ребенок сдаст слюну, тем лучше - чем меньше слюна будет стоять в этой баночке, тем будет точнее результат".

Снипе также поблагодарила все семьи и школы, которые работают на то, чтобы ограничить инфекцию, и помогают не только государству, но обществу и медикам.

Главврач Детской больницы о популистах, выводящих людей на улицы с призывом не вакцинироваться

Ренате Снипе выразила свое отношение к таким протестам: "Люди играются с жизнями и судьбами других людей. И, к сожалению, факты, которыми они спекулируют, ни на чем не основаны. Там нет никакой научной базы. Они пугают людей, и это абсолютно безответственно, и, к сожалению, все указывает на то, что "взрослые" больницы наполняются очень быстро.

Я боюсь, что через неделю у нас будут большие ограничения. И не из-за того, что дети болеют, а из-за того, что взрослые попадают больницы. И, к сожалению, это невакцинированные.

Это самое плохое, что можно делать - пугать вакцинацией и призывать не прививаться". 

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