В Латвии по-прежнему один из самых низких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе

Латвия и неделю назад находилась на 25-м месте, а ранее две недели занимала 24-е место.

По данным о ситуации за предыдущие две недели, с 16 по 29 августа, совокупная заболеваемость в Латвии поднялась до 115,17 случая на 100 000 жителей, но это все равно меньше, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ в Ирландии - 504 случая на 100 000 населения, за ней следуют Кипр, Греция и Франция с более чем 400 случаями. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 7,7 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 199,3 случая на 100 000 населения.

В Эстонии двухнедельный совокупный показатель заболеваемости вырос до 334,4 случая на 100 000 населения, в Литве до 288,4 случая.

По 14-дневному показателю смертности пациентов с Covid-19 на миллион жителей Латвия среди стран ЕС и ЕЭЗ находится на 17-м месте. За предыдущие две недели смертность от "Covid-19" в Латвии составила 6,3 случая на один миллион жителей. Самая высокая 14-дневная смертность с диагностированным Covid-19 на миллион населения была в Болгарии - 55,7 случая. В Литве этот показатель составляет 36,9, в Эстонии - 9.

Латвия осталась в оранжевой зоне карты путешествий, составляемой ECDC, что указывает на средний риск инфицирования коронавирусом. Латвия и Эстония находятся в красной зоне.